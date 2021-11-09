德國看守協會與歐洲氣候行動網9日公布2022年氣候變遷績效指標評比結果，並指出我國減碳吊車尾，環保署指出，往年這項評比結果的客觀性就有爭議，今年對我國的評比更發生嚴重錯誤，包括我國人口數少算3百萬人，而2019年我國溫室氣體淨排放量相較於2018年減少3.4％，而該指標引用資料卻呈現上升。環保署表示，德國看守協會承認錯誤，並將進行修改，但記者會公布的資訊對我國已造成傷害，這項評比機制不僅未能彰顯其比較公平性，也對我國減碳工作造成困擾。

環保署表示，CCPI 原本目的是強化國際間氣候政治比較的透明度，藉此促進個別國家在氣候保護工作的進展。但過去幾年來，評比機制指標選擇與評比方法有爭議，已失去比較之公平性。以前二年為例，CCPI都給予印度「高」評價，在前三名從缺的前提下，分別位居第9名及第10名。今年全球追逐2050淨零排放，印度碳排放仍持續上升，且一直到近日才宣示2070淨零的目標，但評比結果也還是名列前茅第10名，比全球大多數積極減碳的國家如德國、日本…等排名都來得好。

環保署表示，2019年我國代表在馬德里COP 25期間已向該組織表示抗議，當時表示願意考慮調整模式，納入地緣政經條件不利國家的特殊情境，以符合巴黎協定所強調的共同而容有差異並納入特殊情境衡平原則。在此之後，環保署亦數次與其聯繫並提供我國溫室氣體排放資料、政策及再生能源發展情況，但從今天所公布結果來看，該組織並未依其承諾檢討指標評量方法，更未採納我國實際執行資料。

今年CCPI雖然承認引用錯誤資料對我國評比，但對我國已造成傷害，環保署將再次請主辦單位精進改善其研究方法，並使用正確資料，否則將失去評比目的，我國也將評估不再參加此項評比。