美國10月生產者物價指數（PPI）年增8.6%、維持在10年高點，顯示供應鏈瓶頸問題仍未緩解，繼續加深通膨高升憂慮，不過，美國總統拜登力推的1.25兆美元基建法案終於通關，美股周二(9日)開盤下跌逾40點，科技股維持漲勢，GPU大廠NVIDIA漲近4%。

截至台灣時間8日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌58.46點或0.16%、暫報36373.76點；標普500指數上漲2.95點或0.063%、暫報4704.65點；那斯達克指數上漲32.31點或0.20%、暫報16014.67點；費城半導體指數上漲23.49點或0.62%、暫報3826.83點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價跌0.46%、暫報1157.64美元。NVIDIA股價漲3.92%、暫報320.13美元；AMD股價漲1.64%、暫報152.62美元；英特爾跌0.57%、暫報51.26美元；高通漲0.91%、暫報167.36美元；格芯漲1.92%、暫報60.5美元。

台積電ADR股價漲1.65%、暫報122.89美元；聯電ADR股價漲0.96%、暫報63.1美元；日月光ADR股價跌1.10%、暫報7.62美元；中華電ADR股價漲0.48%、暫報39.87美元。

美國奇異公司（GE）9日宣布將自2023年起分拆成3家獨立公司，分別專注於醫療、能源和航空。奇異聲明指出，醫療業務將於2023年初分拆；可再生能源、發電和數位業務將合併成一個單獨的部門，然後在2024年初分拆；剩餘部分為航空，即飛機發動機製造業務。奇異股價現報115.11美元、大漲6.17%。