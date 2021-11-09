美國司法部宣布沒收610萬美元網攻勒索贖金，制裁加密通貨交易所Chatex，並逮捕涉嫌犯案的駭客，凸顯美國政府掃蕩網路攻擊的行動升級，對擾亂美國企業運作的駭客組織不手軟。

在美國輸油公司Colonial Pipeline 5月遭到勒索軟體攻擊，向駭客支付440萬美元贖金後，美國主管機關便加強追蹤，並試圖追回贖金。Colonial在事件中被迫關閉油管，嚴重威脅美東汽油供應。

美國官員表示，追回贖金顯示受害企業與執法單位合作有時能帶來回報。

根據美國財政部金融犯罪執法局統計，2021年上半年美國企業支付的網攻勒索贖金合計達5.9億美元，高於一年前同期的4.16億美元。

財政部8日宣布制裁涉嫌協助處理勒索贖金的加密通貨交易所Chatex，這也是繼俄羅斯的SUEX後，近幾個月來第二個被美國政府制裁的加密通貨交易所。

財政部指出，Chatex逾半數已知的交易與勒索軟體、暗網市場，和其他高風險的交易所相關。

企業遭到勒索軟體攻擊時，通常會聘請外部資安專家與駭客協商，並確認駭客是否被美國政府列入黑名單。財政部呼籲企業遭遇攻擊時呈報主管機關，方為上策，若是企業對受制裁的組織付款，將遭受重罰。

此外，美國起訴烏克蘭駭客瓦辛斯基（Yaroslav Vasinskyi）與俄羅斯駭客波利亞寧（Yevgeniy Polyanin），兩人疑似是勒索軟體組織REvil的成員，涉嫌犯下多起重大網路攻擊，包括在7月4日周末攻擊美國IT服務業者Kaseya。

波利亞寧被控在2019年8月的兩周內，攻擊至少兩家企業，與德州13個政府機構。美國司法部已從波利亞寧身上追回逾610萬美元贖金。

美國指稱REvil迄今攻擊全球上萬台電腦，受害者還包括全球最大肉品商JBS。