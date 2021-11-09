由科文双融集團攜手合作夥伴、投資逾1億元，打造全台首創5G+4K的全沉浸數位展演平台「双融域AMBI SPACE ONE」，經一年多的策略後，於11月9日正式啟用。科文双融董事長施振榮表示，此展演平台將成為實現東方矽文明的王道平台，科文双融並將與文化科技團隊合作共創，打造5G沉浸展演的應用服務平台，期能為台灣的文化內容開創嶄新的展演模式。

9日的「双融域AMBI SPACE ONE」開幕典禮中，包括文化部部長李永得、台達電創辦人鄭崇華、公廣集團董事長陳郁秀、文策院董事長丁曉菁、台北101董事長張學舜、宏碁董事長陳俊聖，及北流董事長黃韻玲等來自藝文界、科技界及學術界的貴賓齊聚，一同見證台灣5G+4K全沉浸式數位體驗的新里程碑。

双融域座落於台北101大樓，由台達電提供43台最高1100流明的投影設備，打造牆面 64K、地面24K的沉浸式投影空間。透過中華電信建置的5G企業專網、MEC邊緣運算系統與移動式CPE，提供高速率、低延遲、大連結、高品質的網路服務。

宏碁集團旗下的智聯服務與宏碁資訊，則負責強大伺服器運算能力及圖像擷取運算，同時整合最新的軟硬體工具及智能環控系統。另由穩立企業所建置的專業音響系統，在沉浸空間中以16支全頻喇叭、搭配4支超低音喇叭，創造16.4聲道，營造身歷其境效果。

為展現台灣的文化科技的能量，科文双融在此開幕中特別攜手創意內容菁英團隊，依照場域特色呈現多樣化的沉浸展演體驗，邀請曾以世大運形象影片、勇奪紅點大獎的Bito團隊操刀，為「双融域AMBI SPACE ONE」量身打造的《超限門》沉浸光影動態體驗秀首演，另還有公共電視「畫我台灣」，以4K高畫質影像展現台灣前輩藝術家陳澄波、郭雪湖和陳進等人的精采作品，還有Funique VR Studio、參式設計、實力影像、Group.G等精彩動態數位影像，讓閱聽眾感受五面全沉浸式影音的震撼。

「双融域AMBI SPACE ONE」將自11月10日至14日，每日下午開放4場「沉浸光影動態秀和多元場景體驗」的公眾場次、提供民眾費入場體驗觀賞（詳情請見AMBI SPACE ONE官方臉書）。

12月4日有由UDN、Funique及AMBI SPACE ONE共同推出的大型魔幻沉浸式演唱會：Abao阿爆（阿仍仍）《聲．森不息》演唱會，將帶領觀眾進入13處台灣自然秘境，誕生7個虛實交錯的奇幻森林境地、探索台灣秘境的沉浸式體驗。

另12月17日至明年2月6日，則推出當代傳奇劇場《蕩寇誌之終極英雄》全沉浸體驗展，在11月底前購買票券均可享早鳥優惠，購票可洽TixFun售票網：https://tixfun.com/UTK0201_?PRODUCT_ID=N1IYJPK0。