入冬以來最強冷氣團發威，氣溫直降，大家又開始搶購禦寒商品，有網友表示，在美式賣場好市多Coctco買到一款「禦寒神物」，回家一試發現，比暖暖包還熱很多，就像是會發熱的薄被，還有網友表示，「去年買了一個後，爸媽都吵著要」、「晚上一開馬上就睡著」。

一名網友昨(8)日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，原本五倍券想買AirPods Pro，但一走進好市多就看到一款熱敷墊，因此決定用一部分五倍券來買，結果打開來試用後發現，比想像中還熱。

原PO形容，開到最強時，比暖暖包還熱很多，雖然很厚、又是毛絨面，但披著也不會太悶，做工也不錯，有點像是會發熱的薄被，可以整個蓋住肩膀跟背部，一路從後面暖上來，因此覺得冬天也用得到，建議怕冷的可以去找找。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「超推～毛料很舒服，披肩夠大很暖和！」、「這很好用，材質很軟很舒服」、「這個推喔！」、「這個很讚，披肩買完想買小毛毯」、「我都拿來放肚子，生理期熱敷」、「感覺需要買」。

還有網友表示，去年買了一個後，連爸媽都吵著要，爸爸去年披著看電視都不怕冷了，天冷或腰痠痛時墊在床上非常舒適，而且感熱速度快，覺得是天冷時的好幫手，晚上一開馬上就睡熟；不過也有網友回應「這牌子買過一次，電源接頭部分做工很粗，連接處無法完全密合，覺得危險就直接退掉了」。