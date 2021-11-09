新光三越台北信義新天地A11 7日結束「日本商品展」後，今（9日）起至21日首度舉辦北台灣最盛大的「泰國美食展」來集客，活動期間連續13天貴賓卡友獨享每日一物優惠，在新光三越APP線上下單整箱買享66折起優惠。

新光三越台北信義新天地A11「泰國美食展」海鮮酸辣湯麵259元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11「泰國美食展」MAMA酸辣杯麵，每杯49元，12日限定3杯特價100元。（新光三越提供）

「泰國美食展」齊聚18家品牌、500多項在地伴手禮，涵蓋泰國道地小吃、全台獨家零嘴伴手禮，還有阿嬤牌香皂、蛇牌爽身粉等民生用品。本周低溫下探13度，可來一碗「海鮮酸辣湯麵」、「MAMA酸辣杯麵」，或來一包赴泰旅遊伴手禮前3名的「Bento超味魷魚」，這款辣勁十足的零嘴，除了常見的藍色蒜辣、紅色香辣、橘色麻辣口味，還獨家引進黃色泰式酸辣、綠色檸檬海鮮、紫色口味醬燒魷魚3款口味。

新光三越台北信義新天地A11「泰國美食展」Bento超味魷魚，獨家引進黃色泰式酸辣、綠色檸檬海鮮、紫色口味醬燒魷魚3款口味，每包原價49元、特價39元。（新光三越提供）

此外，還有15日一日限定的「糯米飯」，搭配烤肉吃起來甜鹹甜鹹，是當地人喜愛的組合；陪伴曼谷人長大的國民飲品「VITA維他豆奶」，引進獨家代理具代表性的香蕉口味；遊泰必喝、添加泰國香米麥的「大象啤酒」；以及泰國皇室御用品牌、使用精選100%高品質純麥「SINGHA勝獅啤酒」等。（未滿18歲請勿飲酒）

新光三越台北信義新天地A11「泰國美食展」VITA維他豆奶，3瓶特價149元，17日限定3瓶優惠價100元。（新光三越提供）

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