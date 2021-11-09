國台辦日前點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為台獨頑固分子，懲戒他們及家屬禁入陸港澳，以及禁止關聯企業牟利。前立委沈富雄在節目中指出，大陸此舉在台灣引起的反應很奇怪，並對這份名單感到不服氣；對於同台的郭正亮分析，為何大陸方面沒有特別針對民進黨的立委們，沈富雄則說，陸方也不用研究誰獨不獨，打個電話給郭正亮就好。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，主導這件事情的，後面沒有高人，「怎麼搞個三個呢？這些人都會下去的，他們的任期不會那麼久」。現在就是要斬你的金主，但卻也沒有說要斬在新北市的十幾個蘇系議員，想一想就只有民進黨立委蘇巧慧，我們主動去查蘇巧慧的金主是誰，然後擴充解釋，這是在幫他們做外宣。

沈富雄認為，大陸方面應該從今天起開始細查立委們的言論，任何人符合抗中的標準的話，就要揪出來他的金主是誰，並在大陸對他們的相關企業做有效、且會讓他們害怕的行動。沈富雄指出，大陸方面要說清楚一點，只列舉這三個人，在台灣所引起的反應很奇怪，有人覺得很光榮、有人覺得很囂張、有人覺得很吃味。

沈富雄更說，平心而論，過去幾十年來，對於台獨運動的貢獻，這3個人其實不算什麼，還漏掉很多該列的人，「我都替他們抱不平，做事情應該細緻一點、讓人服氣一點，列這三個，連我也不服氣」。

一旁的郭正亮則對沈富雄說，「他沒有辦法細緻啦」，並指其實陸方內部有討論過啦，比如說去年民進黨通過反滲透法，所有的立委都投贊成，要說所有的民進黨立委都是頑固的台獨份子，「那你怎麼搞？不可能這樣搞」。這是政治性的宣示，沒有辦法用法律，正副總統難道不比這三個更重要？所以顯然是在考慮要留有互動的餘地，不要把事情做絕。