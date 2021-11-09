艾迪昇藝人游書庭演戲之餘熱衷健身，在YouTube上傳操練影片，意外獲得好評，一則「全身燃脂有氧運動」影片，高達85萬人次觀看，影片被「有氧天王」潘若迪相中，邀他開線上課程，開始斜槓生活。他即將投入新角色，有許多驚悚情節，卻自爆不敢看鬼片，「有次不小心看了《安娜貝爾》，整整一個月住在朋友家壯膽」。

游書庭一開始投入YT的原因讓人意外，他說：「其實我的初衷只想拍下自己日後可以跟著做的訓練影片，完全沒有預期有人會看。」他的訓練影片常持續20-30分鐘不間斷，他掛保證一氣呵成，全部沒有剪接，不過有時拍片卡關，卻是因為寵物鸚鵡，他笑說：「牠們常在旁邊大叫，或是飛入鏡，常讓我中斷拍攝。」後來他轉念，放任鸚鵡亂入，反而吸引粉絲喜愛，紛問「什麼品種、幾歲、會不會飛、會不會講話」，讓他啼笑皆非。

他的影片觀看流量在初期乏人問津，後來隨著操肌有成，身體線條越來越明顯，慢慢養出固定粉絲，甚至還有寫真集出版商來洽談合作。前陣子疫情最嚴重時，影片播放量意外暴增3倍，也引起潘若迪青睞，看中他的訓練強度與全面性，邀他參與線上課程擔任老師，他不擔心教學內容，卻怕自己口條掉漆，「一邊運動，還要一邊激勵看不見的線上學生，光想就蠻難的」，為了克服恐懼，每次在家彩排時，就開始對著空氣吶喊著：「累不累？再來20下！堅持住！加油！」他說自己想到那畫面都覺得好笑。

游書庭即將投入新戲新角色，扮演思覺失調患者，他為此觀看相關紀錄片、學術研究，還特地找表演老師練習揣摩心理受創傷的模式與反應，他說：「我很怕自己演得很尷尬，因為這樣狀態離我太遙遠了。」因飾演的角色有不少驚悚情節，坦言有點怕怕，「我很怕看鬼片，有次看了《安娜貝爾》後，只要低頭洗臉，就覺得背後有人」，他事後乾脆借住朋友家壯膽，過了一個月才解除恐懼。