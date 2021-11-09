NEW: My @CSIS colleagues and I just released new imagery and analysis of China’s Type 003 aircraft carrier. Based on progress to date we conclude the vessel will likely launch in the next 3-6 months. https://t.co/PVKgBjhDFV pic.twitter.com/9wVwsI8Y7R — Brian Hart (@BrianTHart) November 9 2021

美國「有線電視新聞網」（CNN）9日報導，華府智庫專家指出，中國大陸003型航空母艦的主要外部構件安裝工程已接近完成，最快可能於2022年2月下水；專家更指出，由於中國大陸造船廠軍民兩用且財政不透明的特性，包括台灣企業在內的許多公司向其訂購商船，可能直接或間接協助大陸海軍快速推進現代化。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國大陸權力計畫（China Power Project）資深研究員福納樂（Matthew Funaiole）、助理研究員哈特（Brian Hart），以及資深圖像分析師小貝穆德斯（Joseph Bermudez Jr.）等3名專家發表報告，稱根據最新衛星影像，003型航艦的外觀出現「重大變化」，該艦甲板上的兩個大型開口已被封閉，代表發動機等大型內部設備應已安裝完成；另外，其他主要設備也即將完工，如彈射器看似已開始進行測試。

該報告指出，在接下來的數週內，003型航艦可能會開始安裝兩個右舷升降機、雷達系統、武器系統等設備，預計將在3到6個月內下水。不過專家們也認為，該艦將需要多年時間才能獲得實際作戰能力，美國國防部稱其2024年才會正式服役。

衛星影像還顯示，江南造船廠的軍艦建造速度明顯趨緩，許多設施被轉為建造商船。專家們指出，中國大陸造船公司的特性，使外商訂單帶來的經濟紅利，也將直接或間接地推進大陸海軍快速現代化。而根據公開資料，江南造船預計於2021年11月至2024年間交付超過40艘商船，其中僅有不到1/3來自中國大陸或香港，向其訂購商船的公司則主要來自巴西、法國、阿拉伯聯合大公國、新加坡、日本、瑞典、荷蘭，以及台灣。