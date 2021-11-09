全球晶圓代工龍頭台積電從8月傳出要到高雄設廠，建商以此為題銷售，帶動楠梓、岡山等地房價大漲，但隨著台積電10月法說並未提及此事，一度導致楠梓房市成交量10月雪崩，如今台積電證實此事，聞「積」起舞盛況是否再現，網友議論紛紛，有一名內行網友指出。

台積電10月14日舉行法說會，總裁魏哲家正式宣布赴日設廠，預計2022年開始建廠，初步規劃以22及28奈米特殊製程為主，將於2024年開始量產，但過程中沒有提到高雄設廠的消息，讓許多網友大失所望，「沒有高雄」、「高雄還要去嗎？」、「高雄就一條龍放消息的」、「說好的高雄呢？房價要崩了嗎？」

當時甚至有內行人指出，台灣的水電要供應半導體產業越來越緊繃，本來就很難留住全部企業。由於當時傳出高雄市政府將騰出高雄楠梓煉油廠舊址設廠，主要作為台積電7奈米製程生產據點。

如今台積電宣布7奈米、28奈米製程的晶圓廠會在高雄投資，並於2022年開始動工，2024年投入量產。高雄市長陳其邁表示，歡迎台積電持續深耕台灣，市政團隊會突破層層困難與限制，「把煉油廠變科技廠」，今年初就副市長羅達生籌組專案團隊，解決設廠相關土地、水電等問題，最後台積電選定該址後，積極向中央溝通協調，加速台積電建廠計畫。

由於高煉廠汙染問題，必須先縮短整治期程，高雄市經發局長廖泰翔說明，原本高煉廠整治預計花17年，但在各局處多線齊發，規畫明年就能交出土地給台積電設廠。高市府指出，搭配周邊封測大廠日月光、華邦電、穩懋等，往北與南科、路科及橋科結合為新興半導體製造聚落，至於往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。

消息一出後，網友紛紛留言表示，「高雄房地產明天正式開始狂奔時代了」、「在台GG輪班遠不如投資房產，大家炒起來！」、「高雄不設廠說窮，設廠說房價噴，酸民真難伺候」、「聽到是GG工程師直接當場漲價」、「不知道有沒有搶著置產後來以為不來了賤賣掉被雙巴的人」。

有一名在這附近工作的內行網友表示，「這塊地的優點：精華區5~10分鐘，有自給供水的水源，不會淹水，高鐵交流道都在附近，捷運直達，說是楠梓但其實就在左營楠梓交界，路跨過去就左營了」。這些言論與當時網友台積電沒提到要赴高雄設廠，指出高雄缺水缺電的情況大相逕庭。

高雄10月買賣移轉棟數4079棟，月增10.9%、年增26.6％，創歷年最佳同期表現，甚至來到2016年房地合一1.0上路以來的最高紀錄。不過，楠梓10月成交量，較9月雪崩下滑約5至6成，雖然看似熱潮冷卻，但業者表明，炒高的房價不可能下修，隨著台積電落腳消息確定，是否重新炒熱這些地方的房市，有待市場觀察。