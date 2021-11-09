志強-KY（6768）9日公布今年累計前三季合併營收94.56億元、年減6.8％，但因營業毛利及營業利益，均同步年增，加上營業外收入淨額5900萬元，優於去年同期營業外支出淨額2.01億元，稅後淨利5.02億元、年增2.06倍，EPS 2.68元，優於去年同期0.94元。隨著越南疫情逐漸趨緩，志強KY期待全面產能復工，擴產計畫不變。

另外，台灣百和（9938）9日公布累計今年前三季合併營收141.62億元、年增28.8％，稅後盈餘16.17億元、年增41.5％，EPS 5.43元，高於去年同期3.84元，均創同期新高。另台灣百和自結10月合併營收11.28億元、年減7.1％，但累計今年前十月合併營收152.9億元、年增25.2％，創同期新高。

百和-KY累計今年前三季合併營收81.68億元，稅後盈餘10.82億元，EPS 3.43元，均創同期新高。百和-KY公布今年10月合併營收5.18億元、年增11.19％，累計今年前十月合併營收86.86億元、年增55.12％。

百和-KY指出，去年因受疫情影響，訂單需求受到影響，導致公司營收減少，伴隨許多國家疫情穩定，今年訂單回升，使得公司收入增加。

志強-KY表示，從九月中開始，旗下越南廠區逐步復工，目前包含越南平陽省的志雄廠及大華廠，西寧省的志寧廠、頭頓省的志中廠及同奈省的大河廠都已復工，可望年底可把全部產能開出來。隨著占66％產能比重的越南廠區，逐漸復工，志強-KY預期營收及獲利回到2021年上半年的水準。

隨著越南疫情逐漸趨緩，志強指出，期待第四季全面產能復工，擴產計畫不變。此外，集團雖然受到越南停工衝擊，不過，市場的需求相當明確，在手訂單無虞，遞延訂單將有利於第四季至明年上半年的營運動能轉強。

展望2022年營運，志強說，生產規劃新增adidas柬埔寨S3廠區投產，及Brooks在大河廠區投產，且Nike在現有廠區基礎下，擴線增加產能。

志強為國際知名運動品牌鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，全球每五雙足球鞋，就有一雙出自志強之手，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場的年複合成長率為5.01％，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。