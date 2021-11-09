炎亞綸、柯泯薰、Crispy脆樂團、好樂團、打倒三明治、DSPS等人，將在明年3月11、12日於桃園埔心農場舉行的台灣音樂節史上第一個徹夜通宵的「吾夜Soul fun 生活節」。在活動公布前夕，炎亞綸驚爆午夜車震，引起粉絲熱議，仔細一看是「吾夜Soul fun 生活節」特別在音樂節粉絲專頁分享的宣傳影片。

影片中炎亞綸開車在深夜的公路上，大聲唱起〈愛情的恰恰〉，氣氛嗨到連車子都在震動，遠遠看去就像是車震一樣，連經紀人都下海演出車震女主角，大嗆嗨唱忘我的炎亞綸把同車的她當聾子。炎亞綸也悄悄地透露，有計畫要邀請天后級的嘉賓跟他一起演出，至於這位天后級的嘉賓到底是誰？他賣關子說只能買票到現場才會揭曉，敬請期待。

炎亞綸平常很喜歡晚上在陽台喝著飲料看星星，私下很在意獨處的時間，他很認真的跟大家分享，他覺得學會如何跟自己獨處真的很重要；而「吾夜Soul fun 生活節」也特別邀請參與演出的歌手們分享他們的午夜檔案，匯集成「吾說夜話」系列影片在臉書的粉絲專頁公佈，像是問到宵夜會選擇鹽酥雞還是鹽水雞，陳珊妮不改酷酷本色回答：「當然都要啊！都要吃了幹嘛選！」聊到失眠時做過最特別的助眠方式，樂團守夜人竟然認真的建議大家直接看《進擊的巨人》一共96集，兩天後就能安穩的睡著，因為看完就兩天了。