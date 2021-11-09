陳文山劇中宣布要跟郭昱晴共組家庭。（台視提供）

台視、三立新八點檔《一個屋簷下》11月8日首播，本劇以現代常見「重組家庭」為故事主軸，描述家人間的互動，第一集PTT Live文討論就爆板。其中郭昱晴客串演出的的「李琇娟」一出現，就帶給觀眾滿滿「回憶殺」，她2000年在《麻辣鮮師》飾演的「萬人美」老師形象深植人心，這次現身《一個屋簷下》，外型保養得宜，讓觀眾驚喜直呼：「萬老師根本沒變」、「萬老師太厲害了」！

郭昱晴謙虛表示：「可能是以前的角色就設定年紀比較大，所以覺得我都沒有變。」她也不吝嗇公開保養撇步，飲食方面注重清淡，只要有空就會自己料理，運動也不能少，之前常游泳，但因疫情近來改打高爾夫。郭昱晴笑著透露最大的秘訣，就是要保持心態年輕：「心態很重要！我想可能是因為我的小孩還小，天天相處，保持跟他一樣幼稚的心態，加上家裡還有一隻狗、兩隻貓，天天生活在一起，都很開心。」

郭昱晴劇中因為老公欠債而離婚，她連夜帶著孩子到陳文山的工廠住下，一路從會計做到總經理，與陳文山日久生情，兩人在家庭聚會上，宣布結婚消息，讓陳文山的女兒林筳諭大為光火，原本輕鬆的場面瞬間成為家庭戰場。郭昱晴認為角色為母則強並充滿韌性的生命力，讓她相當感動，剛好那時有空檔，就接下了這個客串角色，過過戲癮。她說：「場次雖然不多，但對於這個角色印象很好，第一次和文山哥合作、演我孩子的幾位年輕演員戲也很好。」

周孝安、周宜霈、林筳諭、何宜珊劇中從童年認識，劇情進入青少年時期，周孝安及周宜霈的純愛情節吸引不少眼球，兩人在家門口前刷油漆的浪漫橋段，更令人期待接下來轉大人之後的情愛糾葛。