一家英國的「反應發動機公司」(Reaction Engines )正在籌集合作夥伴，計畫研發一種以氨氣(NH3Ammonia 俗稱阿摩尼亞)為動力的噴射引擎，將可擺脫高碳系數的航空汽油。

新阿特拉斯(New Altas)報導，降低碳排逐漸成為工業界的研發目標，雖然包括電動車、電動船、電動螺旋槳飛機等電力動力系統幫了大忙，但是高速的噴射機很難電動化，因為噴射機需要航空汽油的高熱量，才能有足夠的推力噴射。航空汽油又叫航空煤油，因為它含碳數在8~16之間，因此燃燒後的廢氣也是相當污染的，據全球航工業的統計資料，航空運輸的全球碳排量佔到百分之三，相當龐大。

要取代航空燃料很不容易，新燃料要足夠高的燃燒溫度，有這種特性的非碳燃料很少，氫氣是一種，而氨氣在純氧狀態下也能燃燒出足夠高的溫度。

目前多數的研究團隊會選用氫氣，因為按重量計算，氫氣攜帶的能量只有氫氣的 20% 左右，但按體積計算，它比液態氫氣攜帶的能量多 70%，而且與氫氣相比，氨的儲存和運輸更容易、更便宜。

要選擇氫氣還是氨氣目前還沒有定論，不過反應發動機公司認為，氫氣儲存罐的體積會很大，如果要設計一種大容量遠程氫氣飛機，那麼可能大多數的空間都會變成氫氣罐，這樣的飛機不會受到喜歡，因為航空公司喜歡容納更多座位的飛機。

在航空史上，X-15是少數使用氨氣的航空器，它是1950年代後期，NASA開發的火箭式飛機，做為訓練登月太空人之用，首位登陸月球的太空人尼爾阿姆斯壯，就有相當長的X-15飛行時數。

X-15以液態氧為氧化劑，氨氣為燃料，經過混合後燃燒產生巨量氣體。X-15最高飛行速度達到6.23馬赫，是大氣層內的最快速載人飛行器，至今這項紀錄還未被打破。