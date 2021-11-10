大甲鎮瀾宮董事長顏清標9日在記者會澄清，他哪有借錢不還？根本是完全汙衊的指控。他更直指某位主持人，在需要的時候來到服務處、來到鎮瀾宮來拜拜，是在拜假的？香都插不正，心怎會正？

顏清標在記者會指出，近日有媒體指控他欠債不還的傳聞，事實真相並非如惡意指控所說。顏清標強調，他哪有借錢不還？根本是完全汙衊的指控，沙鹿人都知道，「我會這麼惡質？我會去跟人家爭？我不是那款人」！

顏清標強調，他一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較；相信瞭解他的朋友，一定能深刻體會他現在的心情，公道自在人心、不想多作回應。

顏清標直言，這個主持人在需要的時候來到服務處、來到鎮瀾宮來拜拜，是在拜假的？香都插不正，心怎會正？選舉是一時的，選完大家還是好朋友，希望這次補選，是一場公開公正透明的選舉，不要謾罵、汙衊、扭曲事實、為了勝選無限上綱、沒有底線，呼籲各政黨政治歸政治，宗教歸宗教，好好打這場選舉。