許世皇四肢被截肢與「玻璃娃娃」陳靜琪，兩人都是重度身障，靠自己力量維生，譜出感動的愛情故事。（盧金足攝）

45歲許世皇國一時在屋頂誤觸高壓電，四肢被截肢才救回生命，黑白生命因以嘴咬筆畫圖再現色彩，遇到罹患先天性成骨不全症被稱為「玻璃娃娃」太太陳靜琪，兩人都是重度身障，獲「編舟計畫」幫助，從網路電商賺取生計，譜出感動又勇敢的愛情故事。

許世皇和小他1歲的妻子陳靜琪，兩人互當對方的另一個肢體，生活可以自理，生計卻不易，經編舟計畫協助，成為一支手機就可以做生意的網路電商，許世皇說，疫情嚴峻生意受影響，現在疫情漸穩定，收入增加，兩人有信心繼續過好每一天。

編舟計畫9日與台中市身心障礙者福利關懷協會共同主辦，集合眾多社會愛心人士、企業及公益單位共同扶持100名身心障礙和弱勢家庭創業，讓他們疫情期間有機會謀生自立。

面對防疫不鬆懈，編舟與企業夥伴、善心人士還捐贈清潔消毒的產品，為社會盡份防疫心力，幫助身心障礙人士與身障家庭改善生活。

「編舟計畫」2018年及2019年分別於台中與高雄號召全台上百家企業投入，由民間及企業自發自辦「編舟計畫-職涯啟蒙體驗營暨公益園遊會」，協助身障人士或弱勢家庭加入社交電商平台創業，賺取人生第一桶金，身障者加入社交電商平台後，進一步翻轉人生，目前中部已有10多名身障人士受惠。

全球疫情仍盛，編舟計畫希望以此具開創性與革命性整合型公益活動，實踐社會企業及商業慈善精神，照顧社福和弱勢家庭，疫情期間身障者收入大幅減少，疫情較為趨緩，終於可以出門，更需容易且方便他們銷售的產品做為營生之用

，希望未來可以獲得更多社會大眾與民間企業的支持。

編舟計畫「鋅連心生命鬥士自立計畫記者會」9日登場，編舟計畫特別與社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會共同主辦，集合眾多社會愛心人士、企業及公益單位如慈愛教養院、立達啟能訓練中心、聖母聖心啟智中心、聖家啟智中心

、聖智啟智中心、復活啟智中心 玫瑰啟能訓練中心、慈愛智能發展中心、大大人長期照護關懷協會。

生命鬥士陳靜琪、許世皇、張忠義、顏毓瑾、邱華忠、方正法、陳冠妤、莊韻樺、陳柏璋、于昕蕎等，以社會企業精神的角度，協助社福與公益單位共同扶持100名身心障礙和弱勢家庭創業，讓他們於疫情期間亦有機會謀生自立。

面對防疫不鬆懈，編舟與企業夥伴、善心人士不僅僅是捐贈可解決時時需清潔消毒這項剛性需求之安全產品，同也為社會盡一份防疫心力，更期待能進一步的幫助身心障礙人士暨身障家庭改善生活。