即便出發前儘可能做足功課，收集彙整近期對於COP26相關報導及新聞，然而真正到達格拉斯哥，體驗到的議題廣度和深度，遠比在國內接受到的資訊來的豐富。同行過去十多年皆投入參與此峰會的官方代表表示，上週各國領導人吸引世界目光，但真正重頭戲是本週各國部長級談判代表在一間又一間會議室磋商後的結果，字句錙銖必較，各國爭取將對自身有利的文字列入會議文件，這才是各方較量的深水區。

外界注意焦點，不外乎哪個名人到場？那些大國領袖有沒有來？發表什麼演說，甚至團隊排場、維安規格等誰比誰高。於是乎這幾天媒體版面從比爾蓋茲、歐巴馬到奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐一舉一動都是焦點；從美國總統拜登350人大團抵達，到大陸國家主席習近平沒能與會都受矚目。然而，現在的深水區，才更是關乎峰會有無具體結論。制定規則，就能掌握接下來的減碳方式，說穿了，背後就是國家利益考量。

什麼是國家利益？容我舉例。觀察團在與歐美各國民意代表交流，聽取對能源轉型、淨零碳排路徑的不同想法。當有鼓吹離岸風電是最永續的能源，多半是該國離岸風電產業市占率名列前茅；當有提及天然氣經過碳排提煉後是「乾淨能源」時，細察該代表家鄉就是盛產天然氣的大戶。

甚至國內關注的核電議題，認定核電是過時能源技術者，其國內廢核聲量高漲；認定核電是綠色能源者，該國去年發電占比核電高達百分之五十；更甚者有個國家代表，經過深度討論，他直言對核電沒有特別立場，但事實是該國百分之九十仰賴電力進口，而發電來源有很大部份是核能發電，只是核廢料問題？抱歉，那是出口國的煩惱。

因此，更進一步談，全球聚集的氣候峰會，絕非僅停留在環保議題的討論。如果抱持這樣態度，永遠也達不成淨零碳排。而淨零碳排也並非一昧的限制，相反的，決定國家主要戰略後，投入資源帶動產業轉型及研發才是關鍵，如同英國去年宣示，啟動綠色工業革命十項計畫，國家預算投入120億英鎊，預計創造25萬個工作機會，涵蓋範圍包括運輸、創新技術、及潔淨能源等。

2050淨零碳排目標並非只是減少，而是轉型；並非只是對抗氣候，而是與自然共存及調適；並非阻止經濟的發展，而是下一波龐大商機的來襲。

​用這樣的角度看，就會清楚認知，我們真的準備好了嗎？另外，以環保署主導的氣候變遷因應法，政策高度與決策思維真的足夠嗎？