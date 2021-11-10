1995年9月13日下午，台北縣新店市(現為新北市新店區) 直潭淨水廠下方流域，有釣客因聞到刺鼻臭味，發現4袋垃圾袋，報警處理。警方打開其中1只垃圾袋，赫然發現是1個被燒焦的手臂，及1個已經被燒得面目全非的人頭。

1個多月後，有民眾帶著失蹤多日的女子陳秀珠相片，向警方指認屍塊左手中指K金戒指是陳女所有，警方經DNA比對，確定死者就是在新店某檳榔攤工作的陳女。

警方依棄屍地點及死者陳女機車在新店新烏路口尋獲，且機車曾被人移至新烏路屈尺附近等線索，研判兇嫌與烏來山區有地緣關係，而屍塊切口處整齊，懷疑凶嫌與廚師行業及餐廳、娛樂場所有關。

以極殘忍手段殺人、焚屍、棄屍凶嫌游豐山被逮補。(孫芝華攝)

警方查訪烏來村後，發現有殺人、搶劫、性侵前科，曾因案判處無期徒刑，後減刑為有期徒刑17年，當時仍在假釋期間的男子游豐山，案發前曾獨居在烏來村迷你谷山莊上方的友人房屋，但案發後即鮮少在烏來地區活動。

警方搜查游住處，發現在屋旁草堆有焚燒痕跡，並在該屋倉庫發現死者檳榔攤後方男飾店包裝袋，且查訪得知游有吃檳榔習慣，推定死者陳女與游認識，認為游嫌疑重大，1995年11月8日逮捕游到案。游坦承殺害女友陳女，並帶警方起出載運屍體的機車，陳女手錶等遺物。

警方查出，1995年9月12日凌晨3時，游在烏來村住處與陳女因金錢糾紛起爭執，陳女以「整日遊手好閒，不是男人」嘲諷游，游拿起陳女絲襪勒斃她，再以汽油焚屍，並用鋸子支解成6大塊，分裝4個塑膠袋，然後以先前偷來的1輛重型機車，分2趟載至新店直潭產業道路丟棄，並取走陳女的勞力士手錶、鑰匙。

木柵之狼游豐山勒斃陳女後，即在別墅後方將陳女的屍體予以焚毀。(何叔娟攝)

但是在游男坦承殺人分屍後2天的11月10日，警方接獲家住北市的女子黃麗芬家人報案，指黃9月27日向家人表示要獨自到烏來遊玩，騎機車出門，卻一去不回。

警方搜山發現黃女機車停放在信賢村產業道路旁的小徑上，之後在附近竹林裡發現1具女屍。警方發現，女屍除雙腿外，上半身已風化成骷髏。

警方確定死者為黃女後，研判黃女命案與日前偵破的游豐山殺人分屍案有地緣的相關性，竟又查出是游隨機犯案行凶。

警方查出，1995年9月27日下午5時，游在烏來鄉信賢村烏福檢查哨附近，遇見黃女問路，先故意向黃女指錯方向，再尾隨她至該村的產業道路1.7公里處時，攔下黃女強迫其脫下衣服，欲搜刮財物。

但黃女不從，游就用黃女脫下的內衣勒死對方，由於發現黃身上並無貴重財物，遂將黃皮包丟棄，並故佈疑陣，將她的機車騎到產業道路棄置，再將屍體拖至竹林棄屍後，騎自己偷來的機車逃逸。台北地檢署1996年1月8日依殺人等罪起訴游，具體求處死刑。

游在台北地院一審、台灣高等法院二審審理期間，翻供否認殺害黃女，聲稱黃女案發當日並未辦理進入山地管制區之入山登記，質疑該屍體並非黃女，甚至辯稱他認罪的警訊筆錄是遭警方刑求逼供，1996年11月7日，最高法院駁回游上訴，游男判死定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。