歷經時間淬鍊，當國慶焰火於20年後再度綻放，高雄已經華麗變身。今年焰火施放面寬超過3公里，從內港區綿延至旗津，範圍達到史上最大，高空大口徑焰火數量更為歷年之最。360度無死角全方位照亮高雄港灣，展現高雄風華百年、航向世界的氣勢。

展現百年大港磅礡氣勢

睽違20年，「2021國慶焰火在高雄」於蓬萊商港區棧庫群展開，搭配船型舞台，象徵大港出發、向世界航行，現場並邀請歌手和表演團體演出炒熱氣氛，特邀疫情期間守護臺灣多位防疫英雄，與代表臺灣征戰的東京奧運、帕運等選手們共襄盛舉，一起搭乘文化遊艇拉開序幕，讓全國民眾向這些英雄致敬、喝采。他們像小巨人的身影、奮力拚搏、永不放棄以及相信自己，充分展現大港「自信、勇敢、堅韌」精神，也象徵高雄這座偉大城市。

今年焰火施放範圍遍及灣區，達到史上最大範圍，360度無死角展現高雄百年大港氣勢。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

陳其邁市長於國慶焰火之夜感謝所有的防疫人員和市民朋友，共同維持高雄58天0本土個案，他表示，自疫情爆發，國際上面對各種重大衝擊，然而在臺灣醫護和全體國人齊心合作下，我們讓全世界看到臺灣的防疫成就，並且幫助其他國家。他也感謝國際友人協助，在疫苗供應不穩定的情況下伸出援手，呼應總統蔡英文所說的「民主大聯盟 世界加朋友」，並代表市民感謝蔡總統、蘇院長、游院長給高雄機會，展現高雄的美好。

20年前，高雄港灣仍高牆聳立，在歷任市長和市民的努力下，隨著棧貳庫、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心以及高雄展覽館建設成形，亞洲新灣區成為高雄最閃亮的星光，高雄也轉換為宜居城市，與中央合作興建了衛武營國家藝術文化中心，高雄流行音樂中心，讓文創產業蓬勃發展。高雄鐵路地下化後的綠園道，縫合城市南北的紋理。輕軌成圓到捷運路網的興建，讓市民的生活與交通越來越便利。

2021國慶焰火輝映高雄港灣建設，振興觀光產業，展現高雄與臺灣的藝文與產業能量。(圖片提供/高雄市政府新聞局)

立法院長游錫堃以國慶籌備會主委出席，肯定高雄防疫表現卓著，並感謝高雄提供美麗港灣施放國慶焰火；他也細數高雄歷史，對於高雄蛻變為國際聞名的宜居城市、美麗動人港灣城市表達佩服。

總統蔡英文則在焰火施放前細數高雄蛻變，肯定高雄逐步成長轉型，成為更美好、更豐富、也更宜居的高雄。她指出，上個月舊高雄車站正式回到城市中軸線，十幾年來，高雄捷運、輕軌蓋起來、鐵路地下化完工，交通路網逐漸成形，越來越順暢、有效率。她也提及三年前衛武營國家藝術文化中心落成，再加上高雄流行音樂中心、駁二藝術特區，高雄已從工業大城，成為文化觀光重鎮。

談及高雄產業的轉變，蔡總統表示，亞洲新灣區、橋頭科學園區，高科技廠商爭相進駐，未來半導體、5GAIoT，最先進、最有競爭力的產業都會來到高雄；將來，橋頭科學園區往北串聯路竹科學園區、台南科學園區，往南串聯規劃中的屏東科技園區，形成南台灣最重要的科技產業走廊，帶動整個南台灣產業升級、創造更多在地就業機會。

市長陳其邁指出，國慶焰火睽違20年重返高雄別具意義，現場會以最高規格要求防疫，將隨疫情調整防疫措施，提供民眾安心、安全觀賞環境。(圖片提供/高雄市政府新聞局)

國慶焰火於晚間8時許於港灣海景第一排施放，首度動用7艘平台船，自港內5個布彈點，近2萬發、30分鐘，從亞洲新灣區、駁二碼頭一路向外延至旗津南堤，面寬長達3公里，堪稱史上施放範圍最廣，搭配超過百發12吋、16吋高空焰火彈，霸氣展現高雄百年大港氣勢，讓整個港灣都在火樹銀花籠罩下散發閃耀光芒。

國慶焰火配樂則由現任灣聲樂團音樂總監暨駐團作曲家，第28-30屆傳藝金曲獎音樂總監李哲藝大師編曲，楊智欽指揮率領高雄市交響樂團現場同步演奏「百年•回望」、「經典•傳頌」、「島嶼•光影」、「民主•自信•臺灣人」四大段落精采呈現百年來臺灣每個時代的流行金曲，融入高雄在地人文特色。其中，在「島嶼•光影」段落，焰火以世界國旗的顏色設計，向疫情期間支援台灣、捐贈疫苗給台灣的所有國際友人們感謝；最讓人驚喜的潛艇造型煙火，更是宣告落腳高雄力拼國艦國造的決心！紅、白、藍三色焰火主題，象徵國旗在高雄港夜空飄揚。最後在向前走磅礴樂聲中，以金色焰火瀑布劃下高潮，為民主大聯盟，世界交朋友，劃下國慶焰火之夜最撼人的句點。

國慶焰火照亮高雄港灣重大建設，向全世界展現高雄的自信美麗。(圖片提供/高雄市政府新聞局)

做為降二級警戒後第一場全國性大型活動，2021國慶焰火團隊以高規格防疫標準，降載、分艙、分流迎接國家慶典。寬闊的灣區可容納69萬人，因為防疫的緣故，限制開放2萬人抽籤入場，以蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心，以及鯨魚堤岸沿線周邊為主要觀賞區域，沒抽中的民眾也紛從愛河畔、旗津沙灘，西子灣等外圍景點或自家頂樓陽台欣賞焰火，無法到場的全臺民眾則廣泛利用網路、電視甚至廣播電台收看國慶焰火轉播。

璀璨焰火照亮港灣，展現高雄與臺灣的藝文與產業能量，也帶動觀光產業，讓全世界都看到自信燦爛的臺灣之光。陳其邁市長期許高雄持續以大港精神陪伴大家前進夢想，向全世界展現高雄的自信美麗，並祝中華民國生日快樂、國運昌隆。

本文作者：Kyu