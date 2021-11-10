防疫警戒降級，主要景點陸續開放，民眾總算可以出門透氣、踏青秋遊。隨著旗津、蚵仔寮魚市、駁二等觀光區人潮回流，高雄市政府推出群聚即時警示系統，透過AI監控掌握人潮，進行總量管制，讓民眾可以安心出行，防疫不破口。

隨著疫情緩解，預期民眾將湧入各觀光景區，為避免爆炸性人潮造成疫情破口，高市府利用智慧科技掌控人潮，成為防疫旅遊新趨勢。(攝影/曾信耀)

即時掌握人潮警示，到高雄放心遊

疫情趨緩，在家悶壞了的王小姐趁著連續假期，想要帶著孩子們到外面透透氣，卻擔心景區人擠人，不但壞了玩興，還有可能造成群聚感染......

高雄市政府靠著智慧科技，為民眾解決後疫情時代的出遊問題。市府觀光局與電信業者合作，針對7大開放式熱門景點：蓮池潭、駁二、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山，運用「去識別化之電信大數據技術」統計人流數據。以往面對範圍寬廣且多出入口的景區，往往難以統計遊客人數，最新的大數據技術突破空間限制，透過雲端掌控人潮，再以簡單易懂的紅綠燈號呈現，讓民眾可以輕鬆掌握。綠燈表示目前人潮正常，可安心前往，黃燈為人數略多，已達警示狀況，需評估調整行程或稍後再前往，至於紅燈，則代表景區人數即將過量，現場進行管制，請民眾勿再前往。

想要全家人到蓮池潭散步遛小孩，或是到旗津吃小吃遊海岸公園，王小姐只要在出遊前，以手機或電腦上高雄旅遊網，前往「高雄旅遊人潮警示燈號系統」專區查詢，就可以輕鬆判斷人流訊息。警示系統也可以作為出行交通參考，避開人潮巔峰，省去排隊與塞車時間，讓旅遊更愜意安心。

「人潮警示燈號系統」把人流數據設計成簡單易懂的人流信號燈，提供給民眾作為出遊參考。(圖片提供/MOOK)

群聚警示，逛魚市安心購

除了人氣景區，市府海洋局也在「高雄市民的廚房」蚵仔寮魚貨直銷中心率先導入「 AI智慧監控群聚即時告警系統」，不僅可以監管人流，還可偵測人群密度，人流過密時就會立即啟動告警系統，提醒埋首選購的民眾「保持社交距離」。

蚵仔寮魚市內外超過150家攤商，每逢假日總是吸引絡繹不絕的觀光人潮，加上市場選貨和叫賣的特性，造成人流控管不易。智慧監控系統藉由AI深度學習、AI攝影機邊緣運算兩大核心技術，即時(Real-time)計算安全距離容積率，每攤位容納人數約12~15人，超過就會啟動警示廣播。以往需要工作人員用大聲公不斷宣導，現在交給機器就能輕鬆解決，不只大幅降低人力負擔，且由於是自動廣播提醒，排除針對性，避免衝突，民眾配合度也相對提升。

「監控系統對市場幫助很大，不再需要市場內做人工宣導提醒或控管，減省非常多人力負擔。」梓官區漁會主任秘書劉連登表示：「有不少遊客反映，系統的自動監控，讓他們可以安心購物，也增添了攤商們在疫情中的信心，幾乎沒有人出走。」

運用科學、技術等策略工具，也為市民帶來智慧城市創造出的嶄新生活體驗。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

AI科技開啟後疫時代旅遊

關於兩種系統的不同之處，高雄市政府資訊中心表示，觀光局的人潮警示燈號，是因應觀光景點受防疫規定的容留人數上限所設置。讓遊客出門前可參考觀光景點人數是否已超標，避免遊客到達景點才因現場人數過多無法進入，敗興而歸。AI智慧監控群聚即時告警系統則是避免景點現場發生群聚，同時減輕控管的人力負擔。無論哪個系統，市府考量的都是防疫必須兼顧民生經濟需求，因此尋求智慧科技的幫助。讓大家在疫情中，仍能在高雄安心出遊消費。

疫情期間協助民眾兼顧旅遊與自身安全，高雄市運用科學、技術等策略工具，導入創新應用於生活場域中實踐，在減輕人力負荷之餘，也為市民帶來嶄新的智慧城市生活體驗。

本文作者：李定遠