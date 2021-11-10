雖著天氣轉為濕冷，一早起來就噴嚏不停、鼻水狂流、鼻塞眼紅的民眾不在少數。如何知道自己是過敏、鼻炎還是根本感冒了？小兒科林應然醫師指出，如果鼻水清澈如流水，大多是過敏所致。有些人對於怎麼也擤不完的鼻水，乾脆往內吸，這樣對身體有甚麼影響嗎？林醫師也做出說明。

小兒科林應然醫師接受《健康療天室》專訪時表示，過敏基本上分為遺傳基因及環境所導致，典型症狀包括清澈水狀鼻涕、陣發性連串噴嚏、鼻塞、鼻子癢及眼睛癢等。如果是感冒，可能會伴隨發燒、喉痛、鼻涕黏稠等症狀。

季節變換就鼻塞、噴嚏打不停？ 醫曝2絕招遠離過敏性鼻炎。(影音來源/健康療天室)

另外，鼻竇炎也是鼻塞的原因之一。中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部也指出，鼻竇炎的成因及分類較感冒及過敏性鼻炎複雜。大部分的急性鼻竇炎都是濾過性病毒感染，會出現黃綠色膿鼻涕、兩頰或前額脹痛、黃鼻涕倒流、咳嗽等症狀，不同於過敏性鼻炎的清澈水狀鼻涕。

(資料來源/中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部)

●室內外、日夜溫差逾6度以上 鼻過敏易發作

林應然醫師指出，溫度變化也會造成鼻子敏感，氣溫變化如果相差6度以上，鼻子就會開始受不了。有人習慣以益生菌來調理過敏體質，林醫師直言，吃益生菌雖可調整腸道菌相，但對抑制鼻子過敏效果有限。

●鼻涕吞進去會怎樣？ 醫:會讓自己咳得更兇

至於有時在不方便擤鼻涕的場合，只得把自己鼻涕吞進去，對身體有害嗎？對此，林應然醫師指出，鼻涕若留在咽喉，會刺激喉嚨，這時就會咳得更兇，尤其是躺下後就形成鼻涕逆流，咳嗽當然更嚴重。還是建議將鼻涕擤出，也有利幫助鼻腔排除髒污異物。

●市售藥物不宜長期使用 恐引發藥物性過敏

林應然醫師也強調，坊間藥局可買到的鼻噴劑，多屬鼻黏膜血管收縮劑，可使鼻黏膜血管快速收縮，所以能很快消除鼻塞。不過長期使用的話，鼻腔黏膜恐會反彈性腫脹，造成藥物性鼻炎，也務必注意。

衛生福利部桃園醫院風濕免疫科主任王淳峻指出，冬季型季節性過敏除以藥物介入治療外，最簡單防治之道就是保暖、多喝溫水、時時補充水分，但要避免喝容易利尿的飲品，如咖啡或茶類。另外食物方面可多攝取抗氧化食材，比如秋冬盛產的藍莓、柑橘類，都對緩解季節性過敏很有效果。