長輩行動不便或失智長輩，不方便搭大眾運輸出門，仍然能享受遠遊樂趣。長期關注高齡福祉的荷蘭，打造旅遊交通工具，讓失智長者「偽出遊」，藉此刺激感官、減少焦慮，並喚回記憶。

問世2百年的火車，累積許多世代的回憶。為了讓失智長者重溫感官與心靈的記憶，荷蘭阿茲海默學會和國鐵局合作打造出「旅遊列車廂」，使用真實的火車車體與零件打造。全國12個行政區都有列車廂進駐，造型設計各有特色，受到許多住民和家屬的歡迎。

●懷舊療法 失智長者追憶美好、減少焦慮

要搭「旅遊列車廂」，無須遠道出門到火車站，它定點設在各個安養中心，長輩走出大門、跨入車廂、坐進座位，就等於搭上火車，車窗外有實景的走馬影片，配上一杯咖啡，無論是獨坐或是與人共乘，就是一趟舒服自在的火車之旅。

位於荷蘭小島的「Nieuw Rijsenburgh」安養之家，住民多半是退休的漁民，安養之家則打造可觀賞海景的互動遊艇，幫助這些長年在海上生活的失智長者回憶過往，減緩焦慮，甚至可能延緩失智惡化。

「失智症無法被治癒，但我們至少能讓老人家開心。」荷蘭阿茲海默學會主任威爾明克（Gerjoke Wilmink）說，這項服務設施雖然是靜態設置，但藉由「偽出遊」的活動，記憶混亂的失智長者可以刺激視覺、觸覺和聽覺，同時還能重新喚回過去的愉快感受。對家屬來說，也免去帶失智長輩出遊的風險，同時共享陪伴的樂趣。

●荷蘭安養服務完善 嘉惠失智長者

安養機構「Age UK Mobility」在2020年公布「全球最適合長者居住的國家」排行，針對各國老年人的平均壽命、醫療健保照顧、安全與幸福指數、生活支出與財產價值進行比對，荷蘭位居第三名，僅次於芬蘭和丹麥。

荷蘭對於老年照護的政策與落實，有著先進而文明的佈署，包括設立失智長者生活圈，鼓勵青銀共居的養老社區，將照護長者的概念融入生活日常。

●大學生當「看護」 失智長者更開朗

2012年，位於戴芬特爾（Deventer）的「人本安養社區（Humanitas）」，開放鄰近6所大學學生申請免費入住，學生只要每個月提供30個小時的愛老服務，陪伴安養中心住民聊天、共餐、看球賽、慶生、陪同外出和運動等，當長者生病時，也負責陪伴安撫。

「這些學生像橋梁，讓老人和外面的世界有所連結，與年輕人的相處也帶來歡樂和溫暖。」社區管理中心指出，開辦之初有6名學生申請入住，實施以來深獲老人住民的好評。入住的學生來自各大科系，有專攻心理學、照護、旅遊管理、化學，透過共居互動，更理解長者的身心需求，也增進學生對老後照護的視野。

●規劃專門社區 失智長者也能正常自理

荷蘭位於阿姆斯特丹的「霍格威（Hogeweyk）」，是全球第一個失智症社區，這裡有公園、運動場、超市商家、餐廳、戲院、酒吧等，住在這裡的失智長者依照病情與個別需求，入住不同的組群。

在有限度的看護下，生活仍可正常獨立自理，像是在家可以自己煮飯、洗衣，外出購物不怕找錯錢、也能四處趴趴走，不用怕走失。而且社區對外開放，歡迎街坊鄰居和失智住民交流互動。

西方諺語說：一個村莊養一個孩子，意味著養育下一代是社會共責。進入少子化的超高齡時代，每個人都得面對老後生活，打造長者安養下半生的友善環境，也是未來的社會共業。