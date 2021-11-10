根據健保署2018年資料統計，台灣男性前列腺癌(又稱攝護腺癌)發生率是第五名，約有6600位新病人平均診斷年齡是72歲。前列腺癌的發生和年齡有很大關聯，身體逐漸老化，容易發生細胞突變進而產生癌變。中華民國放射醫學會常務理事、新北市立土城醫院影像診療科主任、台灣前列腺影像工作群主席王俐人教授表示，隨著影像學科技進步，對於前列腺癌的診斷與治療，磁振造影提供很大的幫助，不僅能夠精準判別分期以及揪出惡性腫瘤位置，還能夠監控病人在治療前、後前列腺癌的變化，給予病人最妥善的治療方式。

●磁振造影精準揪出惡性腫瘤 降低手術造成傷害

一般前列腺癌是以肛門指診和經直腸超音波檢查，也可透過抽血來檢驗前列腺特異性抗原（PSA），一旦病人經抽血發現PSA數值過高，則可能是癌症，但是初期癌症並不易檢驗，且PSA數值高的人，也有可能單純是攝護腺肥大，因此王俐人教授表示，「若要精準定位及診斷前列腺癌，磁振造影（MRI）是最好的，甚至比超音波、電腦斷層（CT）都要更清楚。」

磁振造影精準的特性不僅用於定位腫瘤位置，王俐人教授指出，還有助於進行病理切片時更加準確，讓病人免於承受反覆手術的風險；或在多發性前列腺癌患者佈滿的腫瘤中，找出「最惡性」的腫瘤，打破以往限制，精準揪出兇手，獲得最適切的治療。

王俐人教授進一步說明，透過磁振造影還能提供醫師與前列腺癌患者進一步評估治療的方式，透過影像判定目前腫瘤的擴散及分佈程度，例如有些腫瘤切除後恐連帶影響性功能，此時即有依據讓醫病事先討論治療模式，也許改以賀爾蒙治療，避免手術造成傷害，滿足病人對於治療的期待。

而且，過往磁振造影只能用來判別前列腺癌的期別，但現今科技進步，還可利用於判斷罹患前列腺癌的機率，並以國際通用的標準評估方法「PI-RADS」系統，以1到5分判別罹癌的可能性，越高分機率越高。

磁振造影精準的特性不僅用於定位腫瘤位置，王俐人教授指出，還有助於進行病理切片時更加準確，讓病人免於承受反覆手術的風險。(圖/健康醫療網提供)

●核磁造影有助於準確監控病人狀況 但「這些人」不適合做

王俐人教授強調，前列腺癌跟其他癌症相比，死亡率並不高。根據調查，大多數前列腺癌患者，死因通常是其他疾病，且由於「腫瘤生長速度怠惰、緩慢，大概十幾年才長一點點，難以擴散，因此並不是診斷就一定要治療」，若不是極度惡性的腫瘤，會選擇以積極監控（Active Surveillance）的方式與其和平共處。當患者是以積極監控的模式，磁振造影也發揮著「以非侵入性方式監控病人狀況」的特性，輔助判斷前列腺癌是否惡化。

若病人已經完全摘除前列腺，其中15%的病人會復發，如果摘除後PSA數值又再度升高，恐怕是走上復發之路。有可能是局部復發，或癌細胞已經轉移至骨頭、淋巴等「全身性復發」，針對不同復發的狀態，必須施以不同的治療方式，王俐人教授說明，磁振造影對於判定前列腺癌是否為局部復發的精準度非常高，若不是局部復發，極有可能是全身性復發。

不過，不是任何人都適合使用磁振造影，王俐人呼籲民眾，有些退伍榮民體內可能還殘存彈藥碎片，由於是金屬製，且磁振造影擁有高能量的電磁波，恐怕讓碎片在身體裡亂竄；安裝心律調節器的病人，必須與醫師討論調整電波，否則會受到干擾。同時也建議不要化妝，或是身上有刺青、佩戴金屬耳環、鼻環、肚臍環的民眾都需注意，電磁波是熱能，可能會引發局部燒傷。