加拿大航空公司（Air Canada）新任執行長盧梭（Michael Rousseau）因在以法語為主的魁北克（Quebec）以英文發表演說，還稱在當地居住14年仍不會講法文，引發當地民眾強烈反彈，他事後道歉，承諾會好好學習法文。

加拿大航空公司（Air Canada）新任執行長盧梭（Michael Rousseau）上周因在以法語為主的魁北克（Quebec）以英文發表演說，事後還稱在當地居住14年仍不會講法文，引發當地民眾強烈反彈，認為他蔑視法語及文化，盧梭事後道歉，承諾會好好學習法文。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、加拿大廣播公司（CBC）報導，盧梭3日前往魁北克省最大城市蒙特婁（Montreal）的商會發表演說，這是他2月擔任加拿大航空執行長以來首度公開露面，不過26分鐘的演講他主要以英文表達，其中只有20秒使用法文。

演講後他被當地媒體以法文詢問在蒙特婁生活這麼久了，怎麼還不會講法文，盧梭無法回答，要求記者以英文提問，甚至閃躲使用法文的提問，在記者追問下，他才回應儘管已經在蒙特婁居住14年，但因為工作太忙，導致他沒有時間學習法文。

他甚至表示：「我能在不說法文的情況下在蒙特婁生活，我認為這是對蒙特婁的驗證。」

盧梭的這番言論引發魁北克民眾強烈反彈，甚至擴大成加拿大航空的公關危機。

當地媒體指出，總部位在蒙特婁的加拿大航空事先已被政府警告，在當地發表全英文演說恐怕會引起反彈，儘管如此，盧梭最終仍以英文發表演說。

下至魁北克、上至中央等多名政府官員都公開批評盧梭的發言，魁北克省長雷哥（Francois Legault）痛批盧梭對法文的態度是「侮辱」，「這讓我很生氣，因為他的態度代表『我住在魁北克14年了，而且我不必學法文』。」

魁北克省移民部長尤林-巴瑞特（Simon Jolin-Barrette）發布推文砲轟，盧梭展現了「對我們魁北克語言及文化的蔑視」。

Le grand patron d’Air Canada exprime tout ce que nous avons rejeté il y a des décennies: le mépris pour notre langue et notre culture chez nous au Québec. Ces propos sont indignes des fonctions qu’il occupe. #polqc #assnat https://t.co/3V1xV7eOkU — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) November 3 2021

許多網友則不敢相信盧梭不會講法文，因為盧梭不僅住在魁北克十多年，他的母親及妻子也都會講法文。一名網友表示：「這是有可能，但是住在蒙特婁15年仍聽不懂那個提問，那是非常、非常、非常困難的。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也痛批「不可接受」，8日加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）致函加拿大航空董事會，指出盧梭的言論與加拿大航空實現語言多元化的承諾完全不一致。

方慧蘭向《衛報》透露，加拿大政府仍持有加拿大航空6%股份，已經要求盧梭「顯著」改善法文能力，他的法文能力也將成為每年績效考核的一部分。

面對排山倒海的批評，盧梭4日立即道歉，他在聲明中澄清並沒有意圖不尊敬魁北克人及法語區，「我向被我的言論冒犯的人道歉」，他也承諾將增進法文能力。

盧梭的失言風波喚起魁北克人1950年代的慘痛記憶，當時公司老闆只對員工說英文，同時禁止員工講法文，這些措施引發魁北克的寂靜革命（Quiet Revolution），包括推翻當地的天主教及英文治理階級，另外也激發魁北克分離主義運動。