航運雙雄長榮、陽明周一站上季線後，昨（9）日雖然震盪拉回下跌逾1%，但長期看多貨櫃產業的本土投顧再度力挺長榮上看365元，反觀外資美銀維持長榮劣於大盤評等，目標價從89元調升至103元，內外資對長榮目標價差距超過3倍以上，讓投資人看得霧煞煞。對此，多數網友認同外資，「美林很神準的 怕爆」、「美林買超長榮6209張，均價115.5」、「103以下送分題的意思」。

航運股在財報利效應下出現反彈，近兩日成交總額占大盤逾20%，市場狂喜航海王回來了，期待多頭漲勢能延續，手中套牢船票能解套，但因這一波從低檔上來漲幅逾4成，追高的水手們仍應留意回檔風險。

周二長榮與陽明漲多拉回，終場均下跌超過1.6%，收在122元、116元，仍守穩季線，而萬海走勢稍微疲弱，重挫3.4%至183.5元。

長期研究貨櫃產業的本土投顧9日發布報告指出，長榮第四季獲利將優於第三季，2022年獲利優於2021年，未來的股價受惠於基本面強勁，將越過2021年7月高點223元，基於2022年稀釋稅後EPS預估值56.2元，給予6.5倍本益比（P / E）計算目標價365元，維持「買進」建議。

但美銀8月估長榮未來1年股價89元後，近日雖看好貨櫃需求仍然旺盛，但認為長榮2022年的1.55倍P/B（股價淨值比）已被考慮，相較之前預測2023年ROE（股東權益報酬率）9%有點太貴，基於淨利調整，目標價由89元升至103元，P/B降至1.4倍，維持劣於大盤評等。

土洋法人對長榮目標價天差地遠，再度引發市場熱議，有PTT網友表示，「美林真的是評航運最準的了」、「現在空還有20%肉」、「翻譯：快點賣我要買」、「我是水手 但不得不說美林厲害 這次再到103我就服」、「長榮140的時候預測89被大家罵慘 先知是孤獨的」。

此外，有不少人狂酸給長榮3字頭天價的本土投顧，「問題是他自己都沒買了」、「目標價可能唬爛，但是營收x遠看很準」、「現在才多少就在發出貨文，是被套多高？」、「現在才多少就在發出貨文，是被套多高？」、「 真的那那麼好....看元大賠錢也要倒陽明就知道了」。