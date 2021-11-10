蔡凡熙一出道就迅速走紅。（《Ciao潮旅》提供）

蔡凡熙一出道就迅速走紅。（《Ciao潮旅》提供）

蔡凡熙一出道就迅速走紅，但也曾面臨低潮。（《Ciao潮旅》提供）

蔡凡熙出道沒多久就接到《通靈少女》的阿樂這討喜角色，也因此要一炮而紅，入圍2017年第52屆金鐘獎迷你劇集新進演員獎，並在同年以《痴情男子漢》中陳二崁一角獲得第54屆金馬獎最佳新演員提名，演技和票房同時得到肯定。不過事業看似一帆風順、前程似錦的演藝生涯，卻遇到兵役問題，先服兵役或乘勝追擊，是個重要抉擇，「兵役結束之後，不久就遇到疫情攪局，因此在螢幕前消失了近兩年」。

他接受《Ciao潮旅》雜誌專訪時表示，這些日子以來，他變得成熟些，坦承經歷了一段小低潮，「得失心有點重，懷疑自己是不是做錯了選擇，是不是太快決定去當兵，看到同期出道的藝人都有很好的發展，自己好像還停留在原地。」最後，蔡凡熙透過旅遊轉換心情，讓心情變好。

出道這幾年，他演過的角色多以校園、愛情成分居多，「但我喜歡可以玩的東西，突破自己特質的角色，因此想嘗試壞壞、怪怪，甚至瘋狂的角色」，他說，因為自己常給人的印象是笨笨的憨厚類型，特別想飾演「功課很好的斯文變態」；他透露，在接下來的作品中，將會有個角色風格的大轉變。

他近期即將上映的作品是和禾浩辰合演的《我家浴缸的二三事》，這是一齣改編自日本同名漫畫的青春奇幻影集，蔡凡熙飾演厭世的工具人高中生趙龍杰，首度翻轉陽光男孩形象。另一齣已上檔的《20年的約定》則是回到成熟文靜的暖男，並遠赴冰天雪地的俄羅斯拍戲。因劇情需要，這段意外的旅程讓他來到地球最北端的城鎮，喜歡冷天的他很享受這冰天雪地的環境，可以玩雪，一邊拍戲、一邊像度假般待了兩個月，「唯一不能接受的是這麼冷的天氣竟然還吃冰冷食物。」因天氣寒冷，熱量和體力消耗大，很容易不小心就想睡覺。除了無敵雪景讓人印象深刻之外，喜歡看古蹟的他也順便參觀很多博物館和教堂。

蔡凡熙喜歡都市勝於鄉間，即使在大都市中旅行，他的步調也是輕鬆而隨興。有一年他受邀參加倫敦時裝周，結束後又單獨在倫敦多待了兩周。「我喜歡倫敦的生活步調和街景，每天大概都11、12點起床吃早午餐，然後坐1、2小時看著街上的人群。倫敦人到了周五，就像瞬間變成另一個人似的，很多人都很Chill地在戶外聊天、喝酒。雖然每個城市都有它陰暗骯髒的角落，但在倫敦，我無時無刻都很享受。」對他來說，旅行就是放鬆。他也享受開著愛車沿著宜蘭和花東海岸線馳騁，也曾想過跟上目前頗熱門的登山風潮。「爬山的境界和難度較高，風險大，目前先作罷吧！」