國民黨立委羅明才在立法院質詢行政院長蘇貞昌「是否能向核能大國法國取經，興建第五核能電廠？」結果蘇貞昌回應「法國沒有地震斷層帶」堵得羅明才一時語塞。然而在學者看來，立委與閣揆兩邊都犯了明顯的錯誤，「蘇貞昌院長是睜眼說瞎話」、「羅明才委員沒讀書。」

清華大學系統與工程系的葉宗洸教授，在政論節目「這!不是新聞 」連續第3天談核能問題，當主持人陳斐娟問到如何看羅明才與蘇貞昌的質詢時，葉教授表示：「蘇貞昌院長是睜眼說瞎話，也很瞎，他(竟)說法國沒有斷層。」

「我們隨便從Google上一找，就知道法國確實存在斷層，而且被衛星找了出來。而且法國在2019年11月，發生過震度5的地震，所以法國有沒有斷層？當然有。」

葉宗洸教授提到的衛星發現到法國斷層。(圖/phy.org)

然後葉教授話鋒一轉，也批評羅明才委員的說法「羅明才委員不唸書，這我不責怪他，但是他講『興建安全的核五』，這句話我非常不同意，這在暗示什麼？你在暗示核四不安全嗎？我們講過非常多次，7年前我們花了16個月的時間，幫核四126個系統做了完整的安檢，你問我核四到底安不安全，我會說核四就是安全。」

法國雖然多數地區不在環地中海地震帶當中，但是東南邊與義大利、瑞士接壤的阿爾卑斯山區，是屬於地震帶之列。再據歐洲地震測站的資料，2020年法國總共有13272起地震，3級以上224次，4級以上14次，雖然比其他國家與地方少，但不是沒有。

再者，法國之所以核電廠數量全球最多，並不是因為地震少，而是他們在1960年代石油危機之後的能源轉型，決定在發電項目上擺脫化石燃料的依賴，此舉也使法國成為平均碳排放最少的工業國家。