藝人小S（徐熙娣）言論大膽風格潑辣，對於看不下去的事情也會直接評論，9日她在臉書透露看到有人批評《慾望城市》女主角變老，讓她不禁想問：「爲什麼女人還要被『歲數』綁架？」認為每個人都想活得怎樣都是自己的選擇，一番言論受到網友狂讚。

小S表示，今天看到《慾望城市》女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）的照片，很多人說她「怎麼變那麼老」，甚至用震驚一詞形容，令她十分不解，忍不住想問：「我也很震驚，現在不是已經2021年了嗎？爲什麼女人還要被『歲數』綁架？」

莎拉潔西卡派克是《慾望城市》女主角。（圖／翻攝自IG）

小S也舉例，有些女人65歲，會被誇保養的好像40歲，但有些女人不在乎保養，因為愛曬太陽、愛爬山，所以臉上有斑又黑，卻會被嫌棄怎麼只在乎運動不懂得保養，「還有一種（幾乎）是大部分的女性，工作完累得半死，回到家只想躺著、放空、看劇！這款女性一定會被稱為中年歐巴桑！」

小S認為，很常看到有關「女明星身材、臉蛋崩壞」的報導，但她覺得不管男女都可以選擇自己的活法，「當然健康第一，但我們一定要被大家誇獎自己保養的有多棒嗎？老娘已經43歲，腰間有點贅肉不行嗎？」並稱每個年紀都有各自的美，還有瘦到爆才行的想法，才是過時、不健康的。最後小S也直言，這段話一定會被說是幫自己發胖找藉口，「其實我是在幫你們被洗腦的人找！出！口！」