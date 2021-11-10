太極門強調，堅持真理、人權與正義、良心的原則，不是金錢多寡的問題。（法稅改革聯盟提供／盧金足台中傳真）

台中市議員冉齡軒及聯合國NGO世界公民總會、台灣財經刑法研究學會等多個民間組織，9日在市議會舉辦「用愛與良心平反假案論壇」，盼在台灣社會帶來正視賦稅人權的問題，引動法稅改革契機。

「用愛與良心平反假案論壇」邀請前高雄國稅局簡任稽核黃坤光、德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆、真理大學法律系教授吳景欽、輔仁大學企業管理學系兼任助理教授魏賜聰、中興大學環境工程系特聘教授盧明俊、實踐大學企業管理學系副教授蔡政安、太極門弟子代表Fabienne Cheng等多名專家學者就平反假案提出看法。

黃坤光指出，很多重大非法課稅冤案，與在稅務人員以自行推想巨額虛無收入計算未實現所得課稅有關，蔡政安說，太極門爭取平反對台灣及國際社會都有正面的影響，太極門堅持真理、人權與正義、良心原則，不是金錢多寡的問題。

吳景欽表示，太極門冤案是台灣司法跟稅法照妖鏡，25年了還沒平反，根本就可以列入金氏世界紀錄。

太極門張小姐直言，太極門雖然遭受公權力迫害，仍堅持用愛與良心平反冤案，25年來抽絲剝繭，找出行政機關與官員違失證據。