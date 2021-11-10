台中市政府警察局第六分局舉辦績優民防、義警表揚活動，由警察局副局長邱文亮代表轉頒內政部部長獎及市長獎，其中服務滿20年以上的資深民防、義警人員共有12人，另績優人員計有26人，總計有38人接受表揚。

因新型冠狀肺炎疫情的蔓延，許多活動計畫暫緩或延後辦理，第六分局除配合中央疫情指揮中心協助相關防疫工作外，對治安及交通仍不餘遺力。

趁疫情平緩之際，舉辦110年度資深及績優民防、義警人員表揚活動。受獎人員中，民防永福分隊長許偉英服務年資20餘年，平日除認真帶領團隊凝聚向心力外，更急公好義參與社會公益，定期號召所屬成員，前往偏鄉學校及家扶基金會等弱勢團體捐贈物資，有效提升義勇警察人員的形象，深獲肯定。

義警何安分隊小隊長廖月嬌服務年資達34年以上，從年輕至今半數歲月均奉獻給義警團體，實屬難能可貴。

第六分局分局長蔡元戎表示，該分局所轄的西屯區是台中市警察勤務最繁重的區域，雖然治交安的維護相當的不容易，整體的表現仍然相當優異，民眾對警察人員打擊犯罪、維持治安的信心以及在治安上的努力與表現，都表示高度的肯定與讚賞。

年底12月18日舉行公民投票選舉、加強重要節日工作、萬安演習及各項公職人員選舉，將持續借重民防、義警各位夥伴的協助。

蔡元戎感謝民防義警夥伴，秉持「警民一家、治安與共」精神，共同為西屯區治安的付出與貢獻。

治安工作繁雜且警力有限，治安、交通及為民服務三大警政工作絕非單靠警察來執行，亦須仰賴民間力量的協助，包括義警、民防、義交、志工、警友，這股地方支持的力量，讓警方可以更安心、更有資源去為地方服務。