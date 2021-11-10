美海軍遠征基地艦米格爾·基思號抵達日本佐世保基地

近期台海戰爭議題成為國際政治與軍事的熱門話題，而其中兩棲登陸作戰因為其複雜性，更是引發更多討論的主題。不久前一艘美軍遠征基地艦停泊在日本，並傳出將長期部署在西太平洋，讓大陸專家更加認定此舉是針對中國進行的軍事部署。而由於大陸也傳出將仿效類似概念建造兩棲作戰平臺，或將其功能整合於未來的077兩棲攻擊艦當中，因此值得留意其未來的發展趨勢。

受矚目的這艘超級巨艦「米格爾．基斯」號(USS Miguel Keith)是前陣子進駐日本美軍基地而引發關注。它在今年5月服役，是美海軍已部署的3艘遠征基地艦之一。該艦長約240米，排水量9萬噸，最高航速15節，最大航程超過1.7萬公里，是目前美軍常規動力艦艇中最大的軍艦，噸位僅次於美軍現役核動力航母，主要提供前進部隊的後勤支援，艦上有大型平臺可供多種直升機起降。但未安裝先進的雷達系統，僅配置了可以防海盜的機槍。

美海軍遠征基地艦是以油輪與貨櫃輪規格建造，體型巨大，排水量達9萬噸，是美軍最大的常規動力艦艇。（圖／環球網）

按照美國海軍的設想，該艦主要執行輔助或保障性任務，使用艦上各型載具運送特種部隊與軍需物資，從其設計建造理念及其功能來看，只是一艘由民船改裝並用來運送裝備的大型運輸艦，並非一座具備發送武器功能的平臺，因此也無法在低強度衝突以上的戰場中生存。

不過遠征基地艦在美國海軍協會網站上幾乎查詢不到它部署的資料，整合側面獲得的訊息可以得知，目前已部署的遠征基地艦有3艘：一艘長期部署中東荷姆茲海峽，以反水雷、維護海上安全名義，為在伊朗周邊部隊執行任務；另一艘部署希臘克里特島蘇達灣海軍基地，執行對敘利亞、地中海、黑海等任務；第3艘就是新部署的米格爾．基斯號，分發至美軍第7艦隊，母港設在塞班島。此外，還有2艘在建造中。

美軍遠征基地艦的設計主要是為做為武器運輸與後勤支援用，許多難以用一般運輸艦運送的較大型武器可以用它來運送。圖為運送大型登陸用氣墊船示意圖。（圖／環球網）

由於其做為運輸艦的性質，因此建造時採用民用大型油輪或是貨櫃輪的規格，建造容易、價格低廉，每艘僅約5.25億美元，當然就經不起砲火攻擊。別說是反艦導彈，即便如一般軍艦上的小型艦炮，都能對它造成重創而失去功能甚至沉沒。其飛行甲板雖然巨大，可以容納4架重型直升機支援前線作戰或後勤，但甲板沒有航母艦載機的耐熱規格，無法供垂直起降戰機使用，因此自我防衛能力非常有限。如果做為非戰鬥平臺，它巨大的容量能發揮可觀的運送能力，但無法應對即便是低強度的戰鬥。

雖然美國海軍協會網站指出，遠征基地艦可以做為美軍全球部署的前線指揮部或特種部隊前進基地，並執行兩棲部隊投送任務，但很難想像一艘速度慢、無防衛能力的民用規格船舶，要把指揮部與其他重要戰術部門放在上頭執行任務，果真如此部署也未免太脆弱了些。除非它是用來應對類似中東落後國家的恐怖份子，或遊擊隊與民兵這種不具備海上打擊能力的武裝力量，如果用在與中俄等大國的軍事衝突，顯然完全不實用。

遠征基地艦主要執行輔助或保障性任務，使用艦上各型載具運送特種部隊與軍需物資，其設計及功能僅是一艘由民船改裝並用來運送裝備的大型運輸艦。（圖／央視截圖）

美軍部署遠征基地艦到西太平洋，明顯是對中國進行軍事威懾，目前第一島鏈有愈來愈多的磨擦，一旦出現區域性的軍事熱點，這種「超級巨艦」就可能會前往熱點執行任務，但它的能力有明顯的局限性，無法改變局勢。如果台海發生磨擦或衝突，這類大傢伙唯一能發揮的就只有輸送軍用物資的運輸艦功能，它艦上能搭載的物資也只有直升機、野牛氣墊登陸艇是其他軍用運輸艦比較難以運送的，其他武器裝備都能由現有運輸艦完成。台灣自身防衛時也不太用得著兩棲登陸機具，因此實在看不出來這種基地艦能在台海衝突中有什麼特別的作用。倒是大陸曾議論是否借用遠征基地艦的功能做為未來077兩棲登陸艦的參考，以利於對台兩棲作戰，倒是值得留意。