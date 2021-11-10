美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天在白宮新聞簡報中表示，她最近幾周已就交出關鍵資料的問題，與包括台積電在內的半導體晶片製造商執行長通過電話，並說美國境內沒有生產半導體晶片構成國家安全威脅。

她表示：「美國境內沒有生產半導體，不僅構成經濟威脅，也構成國家安全威脅。」

雷蒙多昨天接受路透社訪問時說，她有把握，半導體晶片製造商等供應鏈企業會在昨天最後期限之前，自願將關鍵資料交給商務部。