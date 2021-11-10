美商務部長：境內沒生產半導體構成國家安全威脅 07:192021/11/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天在白宮新聞簡報中表示，她最近幾周已就交出關鍵資料的問題，與包括台積電在內的半導體晶片製造商執行長通過電話，並說美國境內沒有生產半導體晶片構成國家安全威脅。 她表示：「美國境內沒有生產半導體，不僅構成經濟威脅，也構成國家安全威脅。」 雷蒙多昨天接受路透社訪問時說，她有把握，半導體晶片製造商等供應鏈企業會在昨天最後期限之前，自願將關鍵資料交給商務部。 IisC計畫 助新創與中小企業發光 四年累計服務業者逾200案次 共機擾台範圍 連動美日安保區域 #構成 #生產 #國家安全威脅 #半導體晶片 #半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新虎將機械榮獲國家磐石獎 04:102021/11/10 產業特刊 專家傳真－半導體業景氣多頭趨勢尚未終止 04:102021/11/10 專題周報 國防報告書的亡國感興奮劑 04:102021/11/10 時論廣場 台積電索尼合體 日本設晶圓廠 04:102021/11/10 財經焦點 茂達、大中 Q3獲利登頂 04:102021/11/10 證券．權證 超微效應 15檔元宇宙概念同歡 04:102021/11/10 財經要聞 專家傳真－高科技業屢成駭客目標 資安思維應轉守為攻 04:102021/11/10 專題周報 高雄7奈米及28奈米廠 確定明年動工 04:102021/11/10 財經要聞 建築金質獎 評審陣容強 04:102021/11/10 產業特刊 國家品牌榮耀 落實生命建築 04:102021/11/10 產業特刊 台積電 日本建廠案啟動 04:102021/11/10 財經要聞 國際熱門新聞 美國國會議員訪台 五角大廈：符合台灣關係法 - 國際 - 中央社 中方稱交出半導體資料是勒索 美商務部長斥可笑 - 政治圈 - 中央社 24歲諾貝爾和平獎得主馬拉拉結婚了 與夫牽手美照幸福滿滿 - 政治圈 路透：拜習視訊峰會最快下周登場 - 政治圈 民主黨期中選情告急 美逾半選民不爽拜登 民調曝關鍵原因 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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