林千又曾被媒體直擊與一名粗壯的賴姓熟男舉止親暱熟稔，當時林千又回應該名粗壯男為她的「重要好顧客」，但本刊接獲線報這名賴姓男子是個富商企業家，而且還是有婦之夫，本刊也連續多日捕捉到兩人密切連結，一起吃飯歡唱，結束後還勾手牽手一同返家，關係十分緊密。

林千又與賴男一派輕鬆的模樣進入KTV準備K歌。（圖／本刊攝影組）

兩個多小時後一行人結束歡唱心滿意足離開。（圖／本刊攝影組）

十月二十九日，在經過工作、街拍、用餐行程後，林千又與賴男及另一名友人晚上再搭計程車前往信義區續攤，九點多三人進入百貨公司內的KTV歡唱。深夜十一點五十五分，歡唱結束後，一行人走出百貨公司，此時又多了一名女性，四人相互道別後，林千又與賴男一起搭乘計程車，而就在此時，兩人牽起對方的手走著。

林千又與賴男與朋友分開後，手牽著手去搭計程車。（圖／本刊攝影組）

計程車在林千又家附近停下，兩人勾著手一起去買超商買水。（圖／本刊攝影組）

次日零點七分，車子停靠在林千又住處附近，兩人一下車後立刻又黏在一起，賴男勾著女方的手走進超商，兩人買了許多礦泉水，賴男手提兩大瓶五公升，林千又則手拿兩瓶兩公升，手臂還夾著一瓶隨身瓶，一起回到林千又香閨，直到凌晨兩點仍未見他們進出。從前一天中午兩人一起離開女生香閨，深夜又一起返回，這好顧客與闆娘的關係到底有多好，實在令人好奇。

林千又與賴男抱著拎著大罐小瓶的礦泉水回到林千又家。（圖／本刊攝影組）

此外，在十月二十八日中午十一點五十九分，林千又步出家門後，也是搭乘同一輛黑色豪華廂型車到服飾店，衣著輕便綁著頭髮還戴著黑框眼鏡的她，拿著一袋東西下車，緊接著又拿了滿滿三大袋上車，裡面裝著的看起來像是衣服的包裝袋，放上車後，又匆匆忙忙跑到店裡將門上鎖，一切都妥當後，緩步走向廂型車，上車前還拉了拉褲子露出緊實的臀部曲線。

十月二十八日中午，戴著黑框眼鏡的林千又從家裡搭乘同一輛黑色豪華廂型車到服飾店，拿著一袋東西下車，緊接著又拿了滿滿三大袋上車。（圖／本刊攝影組）

緊接著，車子到達松山區一家經營了三十多年的知名排骨便當老店，一個便當約160元起跳，陪同林千又下車並共進午餐的自然也是賴男，兩人約莫用餐二十分鐘便吃飽回到車上。

車子到達松山區知名排骨便當老店，陪同林千又下車共進午餐的自然也是賴男。（圖／本刊攝影組）

接下來，車子開到中山區一棟每坪單價過百萬的豪宅外停車，疑似賴姓男子的家，賴男下車進去了幾分鐘後，提了兩袋子東西回車上，接著又帶著林千又下車，在門口伸手疑似與管理員打了招呼，示意讓林千又進去後便折返上車，林千又獨自走進大門，四分鐘後回到車上，隨後車子載著兩人離去。

吃飽飯後兩人回到車上，前往位於中山區一處豪宅。（圖／本刊攝影組）

賴男帶著林千又下車，在門口伸手疑似與管理員打招呼。（圖／本刊攝影組）

而在二十七日晚間十點多，賴男當然不意外地又出現在林千又的服飾店，林千又像是準備關店休息前低頭算帳，而賴男則推著和他外型並不搭配的粉紅色行李箱離開，不時還注意著路邊車輛，不知是否因先前多次被媒體盯上而顯得小心翼翼。賴男離去後不久，林千又與女性店員關燈鎖門後各自離開，回到住處休息。而這與賴男多日且密集接觸的行程中，卻始終沒看到她口中說的另有低調不願曝光的男友的身影。

林千又獨自走進大門，四分鐘後又回到車上，隨後車子載著兩人離去。（圖／本刊攝影組）

二十七日晚間十點多，林千又在服飾店內，像是準備關店休息前在低頭算帳。（圖／本刊攝影組）

對於與賴姓人夫友人的關係，林千又向本刊表示：「之前被媒體拍到就說過是朋友了啊！而且我有很多朋友都是人夫。」但兩人被直擊一同返家一事，林千又則以「返家？沒有啊！」予以否認。

賴男也出現在林千又的服飾店，還拎著林千又曾PO照在IG上的粉紅色行李箱離開。（圖／本刊攝影組）

不知是否因為曾被媒體跟拍而變得小心，有車在旁邊賴男還多看幾眼。（圖／本刊攝影組）

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