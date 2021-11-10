疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福執行長王必勝10月26日被爆外遇小15歲護理師，引發軒然大波，王必勝神隱多日後終於出面，認了與林姓護理師的關係不適當，並強調兩人現在都已經結束了，他也已經向家人道歉，希望能夠得到原諒。

王必勝上月26日爆出不倫戀，被媒體多次拍到與林姓護理師及其孩子一起出遊，但事發當下王必勝卻全盤否認有婚外情，聲稱他與林姓護理師只是認識很久的同事，兩人是朋友關係，而且林姓護理師的孩子也不是他的，是林姓護理師和前男友所生。

但隨著外遇風波越演越烈，王必勝在事發隔天10月27日臉書發文道歉，坦承因私領域的事處理不當，造成社會、工作團隊、家人與相關當事人的困擾，表達深深的歉意與自責。並強調該起事件是個人錯誤，他已向家人說明，盼能取得原諒，並稱「無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正。」但文中並未對是否外遇做回應。

王必勝的長官陳時中對此，一開始稱是私領域的事，之後面對外界質疑，王必勝是公務員，難道不必受公務人員服務法的規範，陳時中才說，那也要等到事情水落石出才來決定。

而神隱逾二周的王必勝偕同妻子尤香玉一起接受《鏡週刊》專訪，在今天出刊的《鏡週刊》中坦承，和林姓護理師的關係是不適當且不應該的，並五度向妻子道歉，希望可以取得家人的原諒，他也強調與林姓護理師的關係已經結束了。