國民黨台北市議員徐巧芯留言。（圖／翻攝自趙少康臉書）

四大公投案12月18日將投票，中廣董事長趙少康痛批，中選會主辦電視意見發表會總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌不敢親自上陣，因為因為無論誰上台都會被重重打臉；而他本人則將擔任反萊豬代表，把握向國人說明的機會，國民黨台北市議員徐巧芯則回應，社群時代沒有誰大誰小只有誰輸誰贏，她常去打匿名塔綠班、側翼粉絲頁，打一個算一個，唯有戰鬥到底的精神才能感動人民。

趙少康8日在臉書發文表示，12月18日四大公投，是人民作主給民進黨教訓的重要一擊。蔡政府面對自己的雙標言行，公投前中選會主辦的五場電視意見發表會，蔡英文、蘇貞昌當然不敢自己上陣，因為無論誰上台都會被重重打臉，他自己則會針對反萊豬議題，擔任第二場發表會的正方代表。

趙少康強調，發表會的最重要精神，是讓正反資訊充分呈現，並被完整討論、思辨，最後由人民做出投票決定、展現真實民意，拘泥於誰是上駟、誰是下駟完全沒有意義。無論反方是誰，他都會全力且正面迎戰，善盡在野黨監督政府的責任。

徐巧芯本人親自在本文下方留言：「其實這個社群時代沒有什麼誰大誰小，只有是不是能夠戰贏。我自己也常常去打匿名塔綠班、側翼粉絲頁，打一個算一個。戰鬥到底的精神才能夠感動人民。」此留言獲得近1000個讚，網友紛紛回應：「最強女戰神是妳！」「巧芯妳好棒」、「什麼叫戰鬥藍有目共睹」、「加油！不要輸給傲慢跋扈的民進黨！」「國民黨就是需要這種年輕人」。