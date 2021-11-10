24歲諾貝爾和平獎得主馬拉拉結婚了

巴基斯坦諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）宣布，她已經結婚了。24歲的她推文說，這在自己的人生中是「珍貴的一天」，並上載了和新婚丈夫亞瑟•馬力克（Asser Malik）的合照。

據BBC和CNN新聞網10日報導，他們在英國伯明翰家中舉行伊斯蘭結婚儀式，並與至親好友慶祝。她推文說，「亞瑟和我結婚了，將成為一輩子的伴侶。」。馬拉拉並沒有透露夫婿的身份，但據說他是拉合爾（Lahore）巴基斯坦板球總會（Pakistan Cricket Board）業務經理。

2012年馬拉拉15歲時，由於反對塔利班在家鄉限制女性受教育，放學回家時，在校車上被射中頭部重傷，後來被送往英國治療，康復後和家人遷居伯明罕（Birmingham），2017年成為史上最年輕的諾貝爾和平獎得主。

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9 2021

接著馬拉拉就讀牛津大學（Oxford University），主修哲學，政治和經濟學，並成為傑出的人權活動家。去年畢業後她大聲疾呼，提供阿富汗難民更好的支援，並與Apple TV+簽約，製作紀錄片。此外，她還曾經上過英國《時尚》（VOGUE）雜誌封面。不過，她始終不變的，就是持續致力推動改善女孩受教育的機會。

有趣的是，馬拉拉7月接受《時尚》雜誌專訪時還表示，她對婚姻充滿疑慮，「我還是不懂，為什麼人得結婚」。她當時強調，「如果你想要1個人在自己生命裡，為什麼一定要簽結婚文件，為什麼不能只在一起就好？」

可是馬拉拉坦承，媽媽挑明了說，「妳怎麼膽敢說那樣的話！妳得結婚，婚姻很美好。」顯然母命難違，而馬拉拉宣布婚訊後，粉絲的祝福紛紛湧入，希望他們夫妻幸福美滿。