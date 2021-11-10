新竹1名人妻小芳（化名）前年參加國小同學會後，竟與1名老同學發展出婚外情，背叛結婚25年的丈夫，她與小王被發現手機互傳多段鹹濕對話，包含「你都說我越來越色了」、「跟你在一起真的會失控」等內容，雙方還以老公、老婆互稱；丈夫之後轉存對話紀錄，心死決定提告，法院判小王須賠償25萬，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫結婚25年，她在前年參加國小同學會後，竟與1名楊姓老同學重燃舊情，開始展開婚外情，她被丈夫發現這2年經常手機不離身，假日時經常不見人影；丈夫心生懷疑之下查看小芳手機，果然發現妻子與另名男子互稱「老公」、「老婆」，還討論開房間等事，丈夫決定提告。

小芳丈夫將小芳與小王單單9天的聊天紀錄備份下來，內容包含小王說「我又一柱擎天」、「妳想要可以跟我說呀」，小芳則回覆「你都說我越來越色了」、「跟你在一起真的會…失控」、「怕你覺得我索求無度」，小王繼續說「我就是喜歡妳這樣子，很自然，有話就要講」，人妻接著解放說「要到你不要不要的」。

小芳與小王的對話中還談論到丈夫，小芳說丈夫晚上睡覺會抱她，她對小王說「他（丈夫）為何每天都不放過我」，小王則回應「妳直接跟他說能讓我好好睡覺嗎？」丈夫控告後，一審法官認為對方2人對話中涉有男女間性器官、性愛等，認定已逾越正常男女交往，判決小王須賠償人夫25萬元。可上訴。