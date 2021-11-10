昨天NBA場上熱火與金塊爆發衝突，金塊約基奇(Nikola Jokic)不滿熱火馬基夫莫里斯場上的(Markieff Morris)防守動作，憤而用右肘大力推倒對方，最後雙方都被判惡意犯規驅逐出場，而賽後爭執還沒完，《丹佛郵報》攝影師艾倫(AAron Ontiveroz)發出照片，吉米巴特勒(Jimmy Butler)賽後帶著隊友到金塊更衣室堵人。

Heat players were waiting in the hall for Nuggets players last night 😯 pic.twitter.com/UdInJbi0nr — NBA Central (@TheNBACentral) November 9 2021

昨天比賽第四節約基奇帶球推進，莫里斯用身體左側撞擊約基奇，讓對方無法繼續運球，隨後約基奇上前用右手肘大力灌倒莫里斯，對方飛個老遠倒在地上，現場一度拿出擔架，結果莫里斯最後自己起身了，而巴特勒對此相當不滿，衝著約基奇叫囂，當場也吞下一次技術犯規。

然而賽後衝突並未完全落幕，丹佛攝影師捕捉到巴特勒和隊友前去金塊更衣室堵人的畫面，照片看起來非常有氣勢，就像黑幫份子一般，但隨後遭到保全制止，沒有讓衝突擴大，不過在社群網站上莫里斯的兄弟馬可斯莫里斯(Marcus Morris)發表言論：「等我哥轉身然後推他，我記住了。」

Waited till bro turned his back smh. NOTED ✍🏾 — Marcus Morris (@MookMorris2) November 9 2021

但約基奇的兄弟也跳出來幫自己人說話，標記了馬可斯莫里斯說：「你不應該插手這件事，不能威脅我的兄弟！是你哥哥先使出骯髒動作。如果你想再繼續，我們會等你！」《丹佛郵報》記者辛格(Mike Singer)發推特證實了這則消息，雙方兄弟在網上激烈互嗆。

Just got a text from Jokic’s brother. This is their real account responding to Marcus Morris’s tweet last night. https://t.co/ON4AH3JxwN — Mike Singer (@msinger) November 9 2021

網路上也放出昨天衝突當下，約基奇兩位哥哥觀眾席蠢蠢欲動的照片，據傳他兩位身型壯碩的哥哥都是籃球員出身，名叫(Nemanja Jokic)和(Strahinja Jokic)，大哥Strahinja曾經在歐洲打過職業籃球，二哥Nemanja也到美國大學挑戰過，相信若真與莫里斯兄弟打起來，他們不會居下風。