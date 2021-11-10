台塑集團長孫王泉仁和藝人佐藤麻衣2017年鬧出婚變，短暫4年婚姻就此劃下句點，據悉2年多前，王泉仁曾想要3度婚頭，一度遭父親王文洋勸阻，不過如今傳出在新加坡與一名空姐低調結婚，女方更將為他產下兒子，準備三度升格當爸。

王泉仁多年前與麻衣鬧出婚變後，曾在飛機上傳LINE熱訊，還出現兔兔與熊大抱抱的貼圖，這名曖昧對象疑似是名空姐，根據《鏡週刊》報導，與王家親近的友人透露，這名空姐將在新加坡準備生下兒子，王泉仁更因此走入第三段婚姻，但據了解應該全是女方的意思，王泉仁與新任妻子感情穩定後，便定居在新加坡，但為了經營事業，仍不時當起空中飛人，往返新加坡與台灣兩地。

王泉仁在前兩段婚姻中與前妻都有子女，與第一任妻子李晶晶有11歲女兒「伊莉莎白」、與第二任佐藤麻衣有6歲兒子，如今又將在新加坡迎接第3個小孩出生，備受外界關注，不過對於王泉仁再婚並且準備再次當爸的消息，王文洋等相關人皆否認此傳聞。

由於新冠肺炎疫情影響，佐藤麻衣已經2年多沒帶兒子回台探望王文洋，如今兒子也已在東京準備上小學，據悉，王文洋在女兒王思涵與前夫黃健維離婚協議時，曾有意要將他們的孩子改姓「王」，等於把「外孫變內孫」，不過最終談判破局，後來，王泉仁跟麻衣離婚時，他堅持希望2人兒子可以歸給王家，未料金孫最後仍改姓「佐藤」，不過麻衣則是否認此事。