IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受惠旺季需求暢旺、載板持續供不應求，2021年第三季稅後淨利衝上31.13億元新高、每股盈餘（EPS）4.82元。累計前三季稅後淨利跳增至70.27億元、每股盈餘10.88元，雙創同期次高、並已賺逾1股本。

南電第三季合併營收再創141.13億元新高，季增13.05％、年增34.34％。毛利率31.23％、營益率27.49％，雙創近15年高點。配合業外收益跳增達1.94億元挹注，使稅後淨利亦創31.13億元新高，季增33.69％、年增達近1.99倍，每股盈餘4.82元亦創近15年高點。

累計南電前三季合併營收374.54億元，年增36.07％、創同期新高，毛利率26.64％、營益率22.66％，雙創僅次於2006年的同期次高。配合業外大幅轉盈、收益達3.21億元挹注，使稅後淨利70.27億元、年增達近2倍，每股盈餘10.88元，雙創僅次於2006年的同期次高。

南電先前指出，由於載板持續供不應求、接單能見度直達明年，加上傳統旺季效益挹注動能，第三季營運將較第二季成長。而下半年兩岸高階IC載板產線皆可維持滿載，各廠持續透過製程優化及去瓶頸擴增載板產能。

南電10月自結合併營收達51.02億元，月增達13.19％、年增達41.64％，改寫歷史新高。累計前10月合併營收425.56億元、年增達36.71％，已提前創下年度新高。由於ABF及BT載板需求仍旺，預期第四季營運仍可望較第三季小幅成長、再創新高。

南電表示，今年ABF載板供給短缺約10％、明年恐擴大至20％，使平均售價（ASP）仍有上漲狀況。因應系統級封裝（SiP）技術將大量應用於各項行動裝置，南電持續增加各式SiP載板，未來銷售量可望大增，並因應需求生產更多高質化的高密度連接板（HDI）。

產能方面，南電錦興廠持續進行去化瓶頸製程以提高產能，目標年底前完成、明年首季投產，並預計斥資94億元擴建樹林廠ABF載板產能，目標明年底完成、2023年首季投產。此外，亦已規畫擴增BT載板產能，預計明年首季完成。

整體而言，南電預期明年首季及後年首季產能將分別增加15％，未來將再規畫新載板產能擴建計畫，以持續擴大市占率，預期明年毛利率表現仍會優於今年，並以達成本業獲利逐季成長為目標。