台積電(2330)9日召開董事會，通過今年第三季度每股配息2.75元，預計將於明年3月16日除息，台積公司並通過核准資本支出90.36億美元等議案。

台積電今年第三季營收4146.7億元，創歷史新高，季增11.4%，稅後淨利1562.6億元，同創歷史新高，季增16.3%，每股純益6.03元。

台積電董事會9日核准配發2021年第三季度每股現金股利2.75元，維持上季配息水準，除息交易日為2022年3月16日，2022年4月14日發放現金股利。

台積電董事會也核准資本預算90億3644萬美元(約合新台幣2394億6484萬元)，內容包括建置先進製程、成熟及特殊製程產能，建置先進封裝產能，廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產，以及明年第一季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會也核准，以不超過21億2340萬美元的股權投資，在日本設立子公司，以提供晶圓製造服務。

因應5G及高效能運算對5奈米等先進製程的強勁需求，台積電持續積極投資，今年資本支出將達300億美元，將創新高。

台積電原先計劃3年內投入1000億美元資本支出，因這計畫並未包含日本投資設立特殊技術晶圓廠的費用，隨著日本設廠計畫定案，法人預期，台積電可能調高3年資本支出金額。

另外，曾擔任台積電美國子公司WaferTech總經理的前台灣美光董事長徐國晉，回鍋台積電擔任集成互連和封裝組織（IIP）單位主管，台積電董事會正式核准任命徐國晉為IIP組織副總經理，9日起生效。