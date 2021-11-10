康和證(6016)受惠自營操作績效良好，2021年10月營運表現大躍進，稅後淨利跳增至3.2億元、每股盈餘（EPS）0.54元，雙雙改寫歷史新高。累計前10月稅後淨利10.67億元、每股盈餘1.79元，已逼近去年全年創下的年度新高紀錄。

康和證2021年10月自結合併營收5.84億元，月增達4.03倍、年增達2.65倍。稅後淨利3.2億元，較9月虧損0.46億元大幅轉盈、較去年同期獲利0.2億元跳增14.34倍，每股盈餘0.54元，創下成立30多年來歷史新高紀錄。

累計康和證前10月自結合併營收35.17億元、年增達40.66％。稅前淨利12.48億元、年增達74.72％，稅後淨利10.67億元、年增達64.01％，每股盈餘1.79元，雙創同期新高，並已逼近去年全年稅後淨利10.89億元、每股盈餘1.83元的新高紀錄。

康和證表示，雖然台股10月因盤勢震盪較大而操作不易，但康和證受惠自營操作績效良好，帶動10月單月獲利改寫歷史新高。在經紀及自營業務收入均較去年同期增加帶動下，使前10月累計獲利已逼近去年全年新高紀錄。

此外，康和證致力環境、社會和企業治理（ESG）成效卓越，企業社會責任（CSR）報告近期均獲國內外機構肯定。康和證表示，未來將持續強化公司治理、落實企業社會責任、提升金融資訊科技能力，協助客戶作出最完善的投資理財規畫。