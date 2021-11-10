兆豐金(2886)旗下兆豐銀看好柬埔寨發展潛力，為提升整體營運規模及效益，規畫於柬埔寨金邊分行轄下申請設立大金歐支行，獲金管會核准向柬埔寨主管機關申請設立。兆豐銀金邊分行轄下目前已有金邊機場、奧林匹克、堆谷及桑園等4家支行。

金管會表示，目前共有一銀、合庫、兆豐、國泰世華、玉山、上海商銀6家國銀，在柬埔寨設有2家子行、3家分行及1家代表人辦事處。其中，一銀、合庫、兆豐設有分支行，國泰世華及玉山銀透過併購當地銀行、以子行型態經營，上海商銀設有金邊代表人辦事處。

而兆豐銀行目前海外據點共有1家子行、24家分行、6家支行及2家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、中國大陸、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等18個國家或地區。

柬埔寨受惠經濟成長及人口紅利等優勢，為國銀在東協的重點布局市場。據金管會統計，柬埔寨2020年稅前獲利35.9億元、年增達31.4％，排名自第7衝上第3。2021年上半前稅前淨利18.93億元、亦年增達20.8％，排名第4，呈現穩健強勁成長態勢。

銀行局副局長童政彰表示，去年迄今金管會核准國銀申設的海外分支機構，以越南、印尼、澳洲、柬埔寨、新加坡和泰國等5個東協國家較多、共有13件核准案，近期獲當地主管機關核准設立者，為去年兆豐銀於柬埔寨金邊分行申設桑園支行，已於今年2月開業。