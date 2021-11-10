金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年9月底，國銀對中小企業放款餘額達8.46兆元、月增748.65億元。累計前三季對中小企業新增放款達6556億元、超越去年同期的6776億元，較年度新增3000億元目標達成率達218％。

金管會統計，截至9月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.4％、月增0.2個百分點，占民營企業放款餘額69.4％、月增0.22個百分點，中小企業平均逾放比0.27％、月減0.02個百分點。

銀行局副局長林志吉表示，今年國銀單月對中小企業新增放款金額多落於300～700億元間，僅5月因國內疫情急遽升溫帶動紓困需求，8月疫情趨緩後接單意願提高、對周轉金等資金需求提升，使得這2個月單月對中小企業新增放款金額突破千億元。

前三季對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為華銀617億元、一銀573億元、合庫559億元、臺企銀475億元、彰銀420億元。對於今年國銀對中小企業新增放款，是否可望突破去年的9144億元紀錄、再創歷史新高，金管會抱持審慎樂觀態度。