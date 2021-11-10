健喬(4114)子公司優良化學將前3季營收已達3.2億元的「消費性事業處」予以分割，成立優良生技公司，日後將再增加鎖定銀髮族與寵物市場商機。健喬指出，因應國際法規及市場拓展，子公司優良化學製藥公司分割成立優良生技，達到銷售與生產分工發展，優良化學製藥專注於自動化及放大產能的藥品生產，而優良生技將專注於營銷平台在已陸續收集的資訊數據分析。

據工研院產業科技國際策略發展所(產科國際所)IEK產業情報告中指出，台灣2018年已邁向「高齡化社會」， 2025年成為「超高齡社會」，65歲以上人口達20％，將有470萬高齡人口，銀髮市場規模將可達新台幣3兆5937億元。隨著少子化、COVID-19疫情等衍生出被陪伴的需求，讓寵物相關產業這幾年快速成長，預估約達新台幣五百億的市場規模。因全球人口結構進行產生的陪伴生活模式改變，正需整合式的服務體系提供全方位的研究及服務設計，正是優良生技關注發展的方向。

優良生技的通路策略多元且富有彈性，和指標連鎖藥局、藥妝通路與電視購物頻道均有合作，全國已有7000多家銷售據點販售優良製藥相關商品，預計2025年達到1.5萬家。同時透過OEM/ ODM的商品發展，也將觸角延伸至菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、港澳等地區。