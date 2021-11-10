台橡(2103)執行長蔡偉強指出，第3季天然橡膠與丁二烯(BD)價格仍在有利區間，刺激合成橡膠需求，帶動獲利提升。雖然近期丁二烯價格有些回軟，但相對SBR售價沒有BD回軟那麼多，長期丁二烯供應穩定，丁二烯價格保持可以接受水平，短期內未見到天然橡膠供應量過剩，合成橡膠進入穩定獲利周期，目前市場情況沒有特殊變動，對合成橡膠有利。

台橡第3季營收76.73億元，年增37％，季減10％，營收較上季下滑主要大陸車市需求下降及東南亞疫情關係，使得輪胎需求下降，另外，越南封城措施與同業競爭壓抑高級鞋材銷量，單季稅後淨利14.42億元，年增723％，每股盈餘1.75元。其中，獲利來自處分土地資產收益約9.09億元，排除一次性處分收益，單季每股盈餘0.65元。

第3季各地區表現方面，亞洲地區營收54.2億元，主要東南亞疫情影響，較上季62.91億元下降；美洲營收12.93億元；歐洲地區營收7.91億元。

累計前3季營收244.1億元，年增38％，營業淨利29.67億元，年增450％，稅後淨利33.4億元，較去年同期轉虧為盈，獲利並創下10年來同期新高，每股盈餘4.05元。今年成長主要掌握合成橡膠供應面吃緊、經濟復甦及產品價差等因素，亞洲、歐洲、北美市場今年全面復甦，並超過預期。

轉投資公司今年表現優異，印度轉投資ISRPL在2020年下半年營運顯著為升，主要受惠於印度市場需求復甦及當地政府經濟振興計畫，第3季有疫情影響，單季轉投資收益2.19億元，較上季2.43億元下降，疫情趨緩後已經全產全銷；阿朗台橡與大陸市場同步穩定復甦，第3季轉投資收益貢獻0.44億元，與上季0.45億元差異不大；亞能因煤炭價格上揚，單季小虧0.08億元。

蔡偉強指出，印度市場競爭不易，但今年因為疫情關係、物流波動，對進口輪胎及進口合成膠受到限制，印度廠有在地生產優勢。另外，美國針對輪胎提出反傾銷，對輪胎廠供應出口到美國受到限制，因此轉單到印度由印度出貨，印度輪胎廠能開滿都是開滿，使得印度廠獲利不錯。接下來全產全銷狀況下，會考慮到擴充產線可能性。此外，印度石油IOC三年後自己供應SM，現在需要進口，未來原料不需外購也會對印度廠有利。