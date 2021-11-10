清華海峽研究院於清大校內設置辦公室，近日引起執政的民進黨高度關注，教育部8日更表示，將依違反兩案條例進行裁罰，並要求清華海峽研究院即刻撤離。國民黨青年部前主任蕭敬嚴則刊出國立台北大學「2021年公共政策研習會」宣傳海報，指該活動不僅與民進黨新北市黨部合作，其講師更由民進黨籍基隆市長林右昌、議員何博文、前駐美代表處政治組組長趙怡翔，痛批簡直是政治明目張膽走入校園，還是由大學認證的洗學經歷，民進黨再度大搞雙標。

蕭敬嚴9日在臉書發文，刊出國立台北大學「2021年公共政策研習會」宣傳海報，上面寫著「修習完畢將授予正式結業證書，學經歷更加分！」其講師更由民進黨籍林右昌、何博文、趙怡翔三人擔任，主辦單位為民進黨新北市黨部、國立台北大學，招生對象則為「本黨籍現任里長及有志參與公共事務者」。

對此，蕭敬嚴痛批，民進黨不斷口口聲聲說要黨政軍退出校園，但果然只是口號、只會雙標。蕭指出，民進黨已經不是第一次在校園內辦理政治活動，前陣子民進黨才為了反對4大公投，本來要在中央大學舉辦第一場宣講，結果被爆料引發反彈後才緊急踩煞車，結果這次被爆出民進黨新北市黨部找上台北大學合作開辦號稱「公共政策研習班」，但是招生對象居然限制只有黨員可以參加。

蕭敬嚴強調，所謂「研習班」特別鎖定里長 及「有志從事公共事務者」，結業還會頒發印有台北大學樣章的證書，號稱有助「提升里長候選人競爭力」，這不僅是政治進入校園，更是扛著大旗明目張膽走進校園，而且還是扎扎實實的由「大學認證」洗學經歷。蕭呼籲，台北大學應出面說明清楚這所謂的「公共政策研習班」來龍去脈，更應向廣大的學生族群交代清楚。