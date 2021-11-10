Palantir第三季業績亮眼 09:032021/11/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大數據分析公司Palantir 9日公布第三季業績，該季營收超越市場預期，且本季與全年財測皆優於分析師預測。 Palantir第三季營收年增36％，金額達3.92億美元，優於該公司財測與分析師預估的3.85億美元。調整後每股盈餘為4美分，符合市場預期。不過第三季政府部門業務較預期疲弱，引發投資人憂慮 Palantir預期第四季營收將達4.18億美元，超越市場預期的4.02億美元，預期2021年全年營收可望達15.27億美元，亦高於分析師預估的15.05億美元。 眼鏡股前三季EPS 精華奪冠 宏全 前三季賺贏去年 #億美 #Palantir #市場預期 #第三季業績 #超越 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AI新科技基金 成長潛力足 04:102021/11/10 產業特刊 11檔全球科技基金 淨值創高 04:102021/11/10 投資理財 萬海Q3EPS14.57元 賺贏上半年 04:102021/11/10 財經要聞 13檔10月營收創高 吸金 04:102021/11/10 證券．權證 聚鼎、大毅 前三季賺贏去年全年 04:102021/11/10 證券．權證 勤凱 前三季賺贏去年全年 04:102021/11/10 產業．科技 維田Q3獲利爆發 季增逾四成 04:102021/11/10 證券．權證 華碩、微星 Q4營運齊高歌 04:102021/11/10 證券．權證 中菲行 前三季賺逾一股本 04:102021/11/10 財經要聞 南電前三季賺逾1個股本 04:102021/11/10 證券．權證 監管嚴 騰訊音樂Q3少賺逾三成 04:102021/11/10 產業特刊 財經熱門新聞 台積電「髮夾彎」降臨高雄 老手卻驚爆：當地這家大廠慘了 - 財經 特斯拉兩天重挫16％市值慘崩5兆 馬斯克被爆料賣股竟為這件事 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 楠梓投資客嗨翻！台積電為何選定高煉廠 內行人曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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