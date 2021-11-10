大數據分析公司Palantir 9日公布第三季業績，該季營收超越市場預期，且本季與全年財測皆優於分析師預測。

Palantir第三季營收年增36％，金額達3.92億美元，優於該公司財測與分析師預估的3.85億美元。調整後每股盈餘為4美分，符合市場預期。不過第三季政府部門業務較預期疲弱，引發投資人憂慮

Palantir預期第四季營收將達4.18億美元，超越市場預期的4.02億美元，預期2021年全年營收可望達15.27億美元，亦高於分析師預估的15.05億美元。