美國家庭負債首度突破15兆美元大關 09:042021/11/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據紐約聯邦準備銀行9日公布，由於美國家庭房貸激增，第三季家庭負債總額首度突破15兆美元大關。 最新報告顯示，美國第三季家庭負債總額達15.24兆美元，較前季增加1.9％，或2860億美元。第三季抵押貸款增加2.2％或2300億美元，升至將近10.7兆美元。根據美國普查局數據，第三季房屋中間價暴漲19.9％，至40.47萬美元。 除了房貸外，美國家庭第三季車貸增加280億美元，信用卡貸款增加170億美元。 超微效應 15檔元宇宙概念同歡 10月機械設備出口 連14紅 #億美 #美國家庭 #元大關 #房貸 #家庭負債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 只有1700檢疫床 引進人數杯水車薪 04:102021/11/10 生活新聞 印度債 有望納國際債券指數 04:102021/11/10 投資理財 共和黨致函拜登 盼擴大數位貿易 04:102021/11/10 話題觀察 《美股掃瞄》連9日來首度收黑 標普500指數失守歷史高點 08:522021/11/10 財經 股價指數期貨贏家專欄－美股多頭 留意追高風險 04:102021/11/10 證券．權證 觀念平台－解讀壽險業契約服務邊際與投資收益 04:102021/11/10 專題周報 澳洲推廣電動車 追加1.3億美元設充電站 04:102021/11/10 全球財經 操盤心法－美經濟漸入佳境 元宇宙躍盤面重心 04:102021/11/10 證券．權證 多頭猛攻 加密幣市值 直逼３兆美元 比特幣、以太幣雙創新高 04:102021/11/10 財經要聞 台積電 日本建廠案啟動 04:102021/11/10 財經要聞 股利旺季結束 壽險獲利 進入穩賺守成階段 04:102021/11/10 財經要聞 財經熱門新聞 台積電「髮夾彎」降臨高雄 老手卻驚爆：當地這家大廠慘了 - 財經 特斯拉兩天重挫16％市值慘崩5兆 馬斯克被爆料賣股竟為這件事 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 楠梓投資客嗨翻！台積電為何選定高煉廠 內行人曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。