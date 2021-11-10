根據紐約聯邦準備銀行9日公布，由於美國家庭房貸激增，第三季家庭負債總額首度突破15兆美元大關。

最新報告顯示，美國第三季家庭負債總額達15.24兆美元，較前季增加1.9％，或2860億美元。第三季抵押貸款增加2.2％或2300億美元，升至將近10.7兆美元。根據美國普查局數據，第三季房屋中間價暴漲19.9％，至40.47萬美元。

除了房貸外，美國家庭第三季車貸增加280億美元，信用卡貸款增加170億美元。