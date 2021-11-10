蘋果執行長庫克9日透露個人持有加密通貨，並表示他對加密通貨產生興趣「已經有一段時間」。但庫克亦明言，他個人對加密通貨的興趣不代表蘋果可能接受消費者以加密通貨付款，或是購買加密通貨作為投資。

庫克參加《紐約時報》的DealBook會議時，被問道是否持有比特幣或以太幣？庫克回答他擁有加密通貨，此為投資組合的一部分，但他也強調，這不是在提供投資建議。

庫克表示，他對加密通貨的興趣是「個人觀點」，駁斥蘋果可能接受消費者以加密通貨付款的可能性。他亦否定蘋果可能用公司資金購買加密通貨，作為投資的可能。